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Сирень "Державин" представят в Петербурге в день 275-летия со дня рождения поэта

Культура
3 июля, 1:04 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Презентация пройдет на научной конференции "Державинские чтения", которая откроется утром в Центральном корпусе в Зале заседаний "Беседы любителей русского слова"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Новый сорт сирени, получивший имя "Державин", будет представлен во вторник в Петербурге на празднике, посвященном 275-летию со дня рождения выдающегося русского поэта и государственного деятеля ХVIII века Гавриила Романовича Державина. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил директор Всероссийского музея Александра Пушкина Сергей Некрасов.

"Московский селекционер Сергей Аладин, руководитель группы "Русская сирень", приглашен на праздник в честь юбилея поэта на презентацию сорта сирени "Державин". Мы надеемся, что новый сорт пополнит зеленые насаждения Музея-усадьбы Гавриила Державина, включающего Оранжерею и Усадебный сад", - сказал Сергей Некрасов.

Презентация пройдет на научной конференции "Державинские чтения", которая откроется утром в Центральном корпусе в Зале заседаний "Беседы любителей русского слова". Здесь будет представлена, в частности, новая книга "Г. Р. Державин в воспоминаниях современников". Вместе с российскими учеными в этом собрании примут участие их коллеги из Италии, США, Тайваня.

"Само торжество будет отвечать петербургскому духу нашего города и духу усадьбы, где развернется празднество. Этот гостеприимный дом в державинские времена был центром притяжения поэтов, музыкантов, художников, это был центр петербургской культуры своего времени", - говорит Сергей Некрасов. По его словам, будет отдана дань и изысканному хлебосольству хозяина усадьбы. Организаторы воссоздадут уголок застолья с непременными угощеньями - пирогами и щукой. Причем щук к столу специально доставят к празднику с Ильмень-озера.

В этот же день откроется выставка "Старик Державин нас заметил...", состоящая из картин современных художников, которые представят державинское творчество в их современном графическом прочтении. Еще одна выставка - "Образ и Буква" представит державинскую оду "Бог" в каллиграфическом воплощении современных знатоков этого искусства. Эта экспозиция подготовлена организаторами совместно со Всемирным клубом петербуржцев. В празднике примут участие Русская роговая капелла, Концертный хор Санкт-Петербурга под руководством Владимира Беглецова, театр "Малый Трианон", Ансамбль старинной музыки "Солисты Екатерины Великой" под руководством Андрея Решетина.

Краски Дня Державина

В преддверии этой даты Музей Пушкина объявил о запуске нового проекта, в ходе которого будут собраны истории, связанные с жизнью и деятельностью Гавриила Державина. Организаторы надеются таким образом найти потомков людей, через поколения связанных с Державиным, а также тех, кто проживал с усадьбе, когда она была обычным жилым домом.

В этом день горожане совершат театрализованную экскурсию "России верный сын, Державин". Пройдет мастер-класс по технике ручной печати "Открытые печатные мастерские". Актеры Александринского театра и Малого драматического театра - Театра Европы прочтут стихи Державина и поэтов его эпохи, а также стихи наших современников о той славной эпохе. Среди них прозвучат и строки стихотворения Геннадий Шпаликова: "Люблю Державинские оды, Сквозь трудный стих блеснет строка, Как дева юная легка, Полна отваги и свободы".

Музей-усадьба Гавриила Державина и русской словесности его времени - филиал Пушкинского музея - был воссоздан в 2003 году - в год 300-летия основания Петербурга Эта городская усадьба поэта, помимо особняка, в котором Державин жил с 1791 по 1816 год, и Домашнего театра, включает Оранжерею и Усадебный сад.

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