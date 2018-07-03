Сборы российских фильмов возросли почти на 60% с начала года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Доля российских кинокартин в национальном прокате за первое полугодие 2018 года составила 40%, совокупные кассовые сборы отечественных фильмов возросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Фонда кино.

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"Доля российского кино в национальном кинопрокате достигла рекордных 40%", - сказали в пресс-службе.

В фонде добавили, что за первые шесть месяцев года совокупные кассовые сборы российских фильмов составили 10,2 млрд рублей, на 57% превысив показатель аналогичного периода прошлого года (в 2017 году - 6,5 млрд рублей, в 2016 году - 5,6 млрд рублей). В Министерстве культуры ТАСС подтвердили такую статистику.

Показатели зарубежных фильмов, как отметили в пресс-службе Фонда кино, "демонстрируют отрицательную динамику". "Кассовые сборы и посещаемость сократились на 26%", - заявили в пресс-службе.

По информации Фонда кино, отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели 42,4 млн зрителей, что на 15,6 млн зрителей больше, чем за аналогичный период 2017 года. Таким образом, прирост посещаемости составил 58%. Самыми кассовыми российскими фильмами первого полугодия 2018 года стали "Движение вверх", "Лед" и "Тренер".

В январе министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал, что ведомство будет выдавать прокатные удостоверения с фиксированной датой релиза, однако в случае совпадения дня выхода в прокат российского "фильма-события" и зарубежного блокбастера Минкультуры готово изменить дату релиза западных лент.