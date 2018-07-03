Фонд Владимира Высоцкого проведет конкурс молодых авторов-исполнителей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Благотворительный фонд Владимира Высоцкого объявил прием заявок на участие во всероссийском конкурсе молодых авторов-исполнителей, приуроченном к 80-летию со дня рождения артиста. Об этом сообщил во вторник журналистам глава фонда, председатель жюри конкурса Никита Высоцкий.

"Накануне отцовского юбилея в Музей Высоцкого приехал президент Владимир Путин, мы водили его по экспозиции. И в разговоре вдруг возникла идея, что когда-то Высоцкий на волне "магнитофонной революции" стал невероятно популярен. И, может быть, имеет смысл для молодых людей - Высоцкий написал первую песню в 23 года - сделать какой-то такой фестиваль вне жанров, вне ограничений для авторов, которые пишут на русском языке", - рассказал Никита Высоцкий, отметив, что предложение провести фестиваль высказал президент.

Условия конкурса

В "Высоцкий.Фест" могут принять участие музыканты в возрасте от 18 до 35 лет. Участники должны отправить свои композиции до 20 июля через форму на официальном сайте конкурса vfest.ru.

Профессиональное жюри выберет 160 треков и пригласит их авторов с 22 по 25 июля на отборочные концерты в городах восьми федеральных округов: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. После этого 50 музыкантов получат шанс выступить на сцене "Высоцкий" фестиваля "Нашествие-2018", где и определится десятка финалистов.

Накануне завершающего этапа в течение месяца с конкурсантами будут работать профессионалы музыкальной индустрии: продюсеры, звукорежиссеры и артисты-наставники. Финал пройдет в формате гала-концерта в Москве в ноябре, где уже зрительское голосование определит трех победителей.

"Мы не бросим этих ребят из топ-10: весь следующий год с ними будет работать "Наше Радио", Фонд Высоцкого будет по возможности их продюсировать", - подчеркнул Высоцкий. Все финалисты получат подарочный сертификат на запись в одной из столичных студий. Партнер конкурса социальная сеть "ВКонтакте" также определит обладателя своего приза зрительских симпатий, который получит возможность продвижения песни в соцсети на миллионную аудиторию.

Отклик

Продюсер "Нашествия", член жюри "Высоцкий.Фест" Андрей Матвеев отметил высокий интерес к конкурсу: организаторы уже получили около 400 заявок на участие. "Конкурс стартовал всего неделю назад, но на сегодняшний день мы видим мощную динамику отклика. Ежедневно сайт конкурса посещает около 6 тыс. человек", - сказал Матвеев. Высоцкий добавил, что интерес к смотру проявили не только российские авторы-исполнители, но также музыканты из Белоруссии, Казахстана и с Украины.

Предполагается, что конкурс станет ежегодным.