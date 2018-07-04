Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Русская опера у стен монастыря" прозвучит в Серпухове и Коломне

Культура
4 июля, 0:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Мероприятие пройдет на открытом воздухе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Русская опера у стен монастыря" в третий раз пройдет в городах Подмосковья: 4 июля артисты музыкального театра "Геликон-опера" представят оперу Сергея Рахманинова "Алеко" в Серпухове, а 5 июля - в Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе московского театра.

"Играть спектакли в Серпухове и Коломне - это огромное счастье! Здесь все дышит атмосферой настоящей Руси: стены древнего Кремля, удивительной красоты монастыри и соборы, старинные постройки. Мы влюбились в эти города и с радостью возвращаемся сюда снова", - процитировали в пресс-службе художественного руководителя "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана.

Режиссер отметил, что специфика выступления под открытым небом в том, что каждый спектакль уникален, "повторить его при всем желании невозможно". "Постоянно что- то происходит - меняется освещение, цвет неба, летают птицы, когда эти "спецэффекты" ложатся на музыку, то результат получается потрясающий", - отметил он.

Премьера "Алеко" в "Геликоне" состоялась менее месяца назад - 7 июня. Постановщиком выступил Ростислав Протасов, музыкальным руководителем - Валерий Кирьянов. В спектакле заняты ведущие солисты театра: заслуженная артистка России Лариса Костюк (Старая цыганка), заслуженный артист России Михаил Гужов (Старый цыган), Петр Морозов (Алеко), Ольга Щеглова (Земфира), Иван Волков (Молодой цыган).

Программа выступлений "Русская опера у стен монастыря" будет состоять из двух частей, во втором отделении прозвучат шедевры из опер русских композиторов: Михаила Глинки, Петра Чайковского, Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Антона Рубинштейна, Модеста Мусоргского.

Фестиваль "Русская опера у стен монастыря" проходит под эгидой губернаторской программы "Наше Подмосковье" и по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Ранее "Геликон-опера" привозил на фестиваль спектакли "Борис Годунов" и "Царская невеста".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
3
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
4
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
5
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
6
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
7
Туроператор DSBW-Tours прекратил деятельность
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости