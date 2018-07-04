"Русская опера у стен монастыря" прозвучит в Серпухове и Коломне

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Русская опера у стен монастыря" в третий раз пройдет в городах Подмосковья: 4 июля артисты музыкального театра "Геликон-опера" представят оперу Сергея Рахманинова "Алеко" в Серпухове, а 5 июля - в Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе московского театра.

"Играть спектакли в Серпухове и Коломне - это огромное счастье! Здесь все дышит атмосферой настоящей Руси: стены древнего Кремля, удивительной красоты монастыри и соборы, старинные постройки. Мы влюбились в эти города и с радостью возвращаемся сюда снова", - процитировали в пресс-службе художественного руководителя "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана.

Режиссер отметил, что специфика выступления под открытым небом в том, что каждый спектакль уникален, "повторить его при всем желании невозможно". "Постоянно что- то происходит - меняется освещение, цвет неба, летают птицы, когда эти "спецэффекты" ложатся на музыку, то результат получается потрясающий", - отметил он.

Премьера "Алеко" в "Геликоне" состоялась менее месяца назад - 7 июня. Постановщиком выступил Ростислав Протасов, музыкальным руководителем - Валерий Кирьянов. В спектакле заняты ведущие солисты театра: заслуженная артистка России Лариса Костюк (Старая цыганка), заслуженный артист России Михаил Гужов (Старый цыган), Петр Морозов (Алеко), Ольга Щеглова (Земфира), Иван Волков (Молодой цыган).

Программа выступлений "Русская опера у стен монастыря" будет состоять из двух частей, во втором отделении прозвучат шедевры из опер русских композиторов: Михаила Глинки, Петра Чайковского, Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Антона Рубинштейна, Модеста Мусоргского.

Фестиваль "Русская опера у стен монастыря" проходит под эгидой губернаторской программы "Наше Подмосковье" и по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Ранее "Геликон-опера" привозил на фестиваль спектакли "Борис Годунов" и "Царская невеста".