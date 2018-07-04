Андрей Кончаловский представил в Неаполе спектакль с Юлией Высоцкой по фильму Бергмана

НЕАПОЛЬ, 4 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Андрей Кончаловский поставил спектакль, перенеся на театральную сцену сюжет фильма шведского режиссера Ингмара Бергмана "Сцены из супружеской жизни" (Scener ur ett ktenskap, 1973). Премьера состоялась во вторник вечером в рамках проходящего здесь Международного театрального фестиваля.

В фильме, снятом по собственному сценарию, Бергман исследует сложную природу отношений между мужчиной и женщиной, соскучившихся от рутины супружеской жизни, накопивших за годы брака взаимные претензии, но после развода по-прежнему нуждающихся друг в друге. Бергман приступил к работе над картиной, изначально выпущенной как сериал в шести сценах для телевидения, вскоре после разрыва с актрисой Лив Ульман. Несмотря на это, у режиссера сохранились с ней хорошие отношения. Именно она сыграла роль Марианны - женщины, оставленной мужем Юханом после многолетнего брака ради молодой студентки.

Спектакль с Юлией Высоцкой и итальянским актером Федерико Ванни в главных ролях поставлен специально для неаполитанской сцены и идет полностью на итальянском языке. Сценарий адаптирован под итальянские реалии: Марианна превратилась в русскую Миланку, а Юхан - в итальянца Джованни. От смены национальности героев не изменились чувства, которые они испытывают.

Самую камерную киноработу Бергмана уже и ранее адаптировали для театра, но итальянское прочтение Кончаловского оказалось интересным экспериментом. "Обращение к Бергману по той же причине, почему дирижеры дирижируют Девятой симфонией Бетховена. Мне нравится, и я ставлю то, что мне нравится", - сказал режиссер ТАСС.

Кончаловского уже приглашали на постановки в неаполитанский театр Teatro Stabile di Napoli. В 2013 году, также в рамках фестиваля, он представил там "Укрощение строптивой" Уильяма Шекспира. Затем на авторитетный смотр он привозил московскую поставку "Дяди Вани".

На вопрос, не чувствует ли признанный патриарх российского кино и театра сходство с Бергманом, одинаково успешно работавшим и в театре, и в кино, Кончаловский ответил, что считает его своим учителем. "Он просто гений, а я у него учился", - сказал режиссер.

К 100-летию Бергмана

Как ТАСС рассказали в дирекции фестиваля, выбор пал на Бергмана еще и потому, что 14 июля будет отмечаться столетие со дня его рождения. Примечательно, что одновременно с российско-итальянской версией на фестивале были показаны "Сцены из супружеской жизни" во французском исполнении. Роль Марианны в этом спектакле исполнила Летиция Каста.

Представители Teatro Stabile уточнили, что после двух премьерных показов в рамках фестиваля (реплика - в среду) планируется гастрольный тур по Италии. "Сцены из супружеской жизни" Кончаловского увидят в Риме, Генуе и других городах. В Венеции осенью в рамках фестиваля "Русские сезоны" будет показан его "Вишневый сад".

Еще один из ближайших творческих проектов Кончаловского на Апеннинах - выход в переводе на итальянский его книги "Низкие истины. Возвышающий обман". Также его только что завершенный фильм "Грех" о Микеланджело отправлен на отборочную комиссию Венецианского кинофестиваля. Это подтвердили ТАСС в "Продюсерском центре Андрея Кончаловского".