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Ялтинскую киностудию передадут в федеральную собственность

Культура
4 июля, 14:06 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 4, июля. /ТАСС

Восстановление студии оценивается примерно в 4 млрд рублей

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© Александр Рюмин/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Ялтинскую киностудию в ближайшее время передадут в федеральную собственность. Об этом в среду сообщила журналистам министр культуры Крыма Арина Новосельская.

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"Около трех лет мы вели переписку с федеральным министерством культуры, потому что было ощущение, что Крым сможет восстановить сам, за республиканские деньги. Но посчитали объемы финансирования, и на уровне главы республики и вице-премьера, курирующего Крым, было принято решение о том, что все-таки она будет передана в федеральную собственность", - рассказала она, отвечая на вопрос ТАСС. Ранее глава Крыма сообщил ТАСС, что на первом этапе на восстановление киностудии потребуется порядка 4 млрд рублей. В среду Новосельская подтвердила эту сумму.

По ее словам, киностудию передадут в федеральную собственность в кратчайшие сроки. "Процесс передачи завершится быстро", - сказала министр. Она добавила, что концепция восстановления киностудии уже разработана.

Ранее глава Крыма сообщал ТАСС, что Ялтинская киностудия должна стать современным центром кинопроизводства, оказывающим полный цикл услуг - от подбора сценария до выпуска готового фильма в прокат.

Сегодня Ялтинская киностудия является собственностью Республики Крым.

О киностудии

Киностудию в Ялте основал в 1917 году известный российский кинематографист Александр Ханжонков. Крым известен своей кинематографической историей всему миру. Ведущие киностудии СССР неоднократно использовали уникальное месторасположение полуострова. В советский период здесь сняли более 400 фильмов.

В Ялте снимали эпизод фильма "Иван Васильевич меняет профессию", в районе Судака сняли "Отелло" с Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой в главных ролях.

Один из эпизодов фильма "Добровольцы" с Михаилом Ульяновым и Леонидом Быковым снимался в Судакской крепости, которая играла роль испанской крепости.

На полуострове снимали такие фильмы как "Акваланги на дне", "Василий Буслаев", "Одиссея капитана Блада", "Пираты XX века" и "Одиночное плавание".

Одним из самых известных телесериалов, который снимался в Крыму чуть более 10 лет назад, стал фильм Владимира Бортко по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

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Персоны
Булгаков, Михаил Афанасьевич Ульянов, Михаил Александрович Бортко, Владимир Владимирович Скобцева, Ирина Константиновна
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