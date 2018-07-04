ПСКОВ, 4 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель камерной капеллы "Русская консерватория" Николай Хондзинский стал главным дирижером Псковского симфонического оркестра. В среду его представили музыкальному коллективу, сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

Николай Хондзинский - основатель, художественный руководитель и дирижер камерной капеллы "Русская консерватория". Его коллектив - один из немногих в стране, кто исполняет забытые шедевры отечественной музыки ХХ века. Дирижер сотрудничает с самыми известными оркестрами страны, среди которых Симфонический оркестр Мариинского театра и Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.

"Николай Хондзинский уже имел возможность поработать с псковским оркестром как приглашенный дирижер, опыт был успешным, и в следующем сезоне он будет создавать новые творческие проекты уже в другом качестве. Кроме того, продолжим контракт с прежним руководителем оркестра Эдуардом Банько, он будет вторым дирижером. У обоих дирижеров будут возможности для реализации своих творческих планов, во главе угла будущей совместной работы станут творческие проекты, которые будут радовать зрителей не только Псковской области, но и России в целом", - цитирует пресс-служба слова председателя областного комитета по культуре Жанны Малышевой.

В последние годы Псковская областная филармония активно сотрудничала с Николаем Хондзинским. Под его руководством прошли концерты "Звук создан Богом", "Времена года", "Музыка в ночи". Дирижер также выступил одним из организаторов фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.