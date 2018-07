СМИ: приквел к сериалу "Клан Сопрано" снимет режиссер фильма "Терминатор: Генезис"

ТАСС, 4 июля. Американский режиссер Алан Тейлор займется съемками приквела к популярному сериалу "Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007). Об этом сообщил во вторник журнал Variety.

Тейлор является режиссером девяти эпизодов оригинального сериала, также он работал над эпизодами к сериалам "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2018), "Безумцы" (Mad Men, 2007-2015), "Подпольная империя" (Boardwalk Empire, 2010-2014) и фильмами "Тор 2: Царство тьмы" (Thor: The Dark World, 2013) и "Терминатор: Генезис" (Terminator Genisys, 2015).

В марте журнал сообщил, что кинокомпания New Line начала подготовку к съемкам полнометражной картины, которая расскажет о событиях, предшествовавших сюжету "Клана Сопрано". Как отмечало издание, создатель оригинального сериала Дэвид Чейз станет продюсером и одним из авторов сценария. Фильм на данный момент получил рабочее название "Святые из Ньюарка (The Many Saints of Newark). Помимо Чейза, над сценарием будет работать Лоуренс Коннер, который также был задействован в съемочной группе сериала.

В основу сюжета лягут события 1960-х годов в штате Нью-Джерси, в котором тогда происходили столкновения между итальянскими и афроамериканскими общинами, нередко приводившие к человеческим жертвам. Предполагается, что главными действующими лицами картины станут отец и мать главного героя сериала Тони Сопрано, речь пойдет также о его дяде Джуниоре.