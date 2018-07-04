Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: приквел к сериалу "Клан Сопрано" снимет режиссер фильма "Терминатор: Генезис"

Культура
4 июля, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Создатель сериала Дэвид Чейз станет продюсером и одним из авторов сценария

Поделиться
Материал из 1 страницы
Режиссер Алан Тейлор

Режиссер Алан Тейлор

© Joel Ryan/Invision/AP

ТАСС, 4 июля. Американский режиссер Алан Тейлор займется съемками приквела к популярному сериалу "Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007). Об этом сообщил во вторник журнал Variety.

Тейлор является режиссером девяти эпизодов оригинального сериала, также он работал над эпизодами к сериалам "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2018), "Безумцы" (Mad Men, 2007-2015), "Подпольная империя" (Boardwalk Empire, 2010-2014) и фильмами "Тор 2: Царство тьмы" (Thor: The Dark World, 2013) и "Терминатор: Генезис" (Terminator Genisys, 2015).

В марте журнал сообщил, что кинокомпания New Line начала подготовку к съемкам полнометражной картины, которая расскажет о событиях, предшествовавших сюжету "Клана Сопрано". Как отмечало издание, создатель оригинального сериала Дэвид Чейз станет продюсером и одним из авторов сценария. Фильм на данный момент получил рабочее название "Святые из Ньюарка (The Many Saints of Newark). Помимо Чейза, над сценарием будет работать Лоуренс Коннер, который также был задействован в съемочной группе сериала.

В основу сюжета лягут события 1960-х годов в штате Нью-Джерси, в котором тогда происходили столкновения между итальянскими и афроамериканскими общинами, нередко приводившие к человеческим жертвам. Предполагается, что главными действующими лицами картины станут отец и мать главного героя сериала Тони Сопрано, речь пойдет также о его дяде Джуниоре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
2
Васильев сообщил об обысках в кабинете уволенного первого вице-премьера Дагестана
3
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
4
Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании на заседании Палаты общин
5
Группа компаний "Натали Турс". Досье
6
Чемпионы ЕГЭ-2018 дали свои советы по сдаче экзаменов
7
"Натали Турс" с 5 июля предложит клиентам компенсации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости