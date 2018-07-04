Матвиенко собирается посетить оперу Большого театра КНР, который приедет с гастролями в РФ

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила намерение посетить оперу Государственного Большого театра Китая "А зори здесь тихие", который будет находиться с гастролями в России, и призвала россиян последовать ее примеру.

"14-15 сентября Большой театр Китая будет с гастролями в России, в том числе привезет оперу "А зори здесь тихие". Я рекомендую вам, обязательно сходите. Я сама тоже обязательно выберу время, схожу. Я думаю, она будет пользоваться большим успехом в России", - сказала журналистам в среду Матвиенко, которая находится в КНР с официальным визитом.

В ходе визита глава верхней палаты парламента посетила Государственный Большой театр Китая, где осмотрела здание, прослушала отрывок оперы и пообщалась с труппой театра.

"Я под большим впечатлением нахожусь от посещения театра", - отметила Матвиенко, добавив, что с момента начала работы театра прошло "лишь 11 лет", и он уже стал "знаковым культурным местом, культурным явлением в жизни Китая". "Меня очень тронуло, что в театре поставлена опера по повести Бориса Васильева. Причем сделано это очень трогательно. Полное ощущение того, что это китайская опера, но она с русской душой, с русским почерком, русским характером", - добавила спикер Совфеда.

По ее словам, композитор Цзянь Пин смог "заложить в музыку русскость". "И тема выбрана: о подвиге наших девушек, которые жертвовали своими жизнями во имя борьбы с фашизмом, во имя спасения Отечества", - отметила Матвиенко.

Сенатор также подчеркнула, что Большой театр КНР очень активно развивает культурные связи с российским Большим театром и с Мариинским театром. "Уже очень многие наши музыкальные коллективы, оркестры побывали в Большом театре Китая. Им здесь очень нравится", - сказала Матвиенко, отметив, что Большой театр Китая "уже внес и вносит" большой вклад в развитие культурного сотрудничества.