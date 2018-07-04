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Haaretz: Universal Music заподозрила плагиат в победившей на "Евровидении" песне Toy

Культура
4 июля, 22:04 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 4, июля. /ТАСС

Якобы в песне израильтянки Нетты Барзилай использовался фрагмент, напоминающий проигрыш из композиции Seven Nation Army группы The White Stripes

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Нетта Барзилай

Нетта Барзилай

© EPA-EFE/JOSE SENA GOULAO

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июля. /ТАСС/. Американская музыкальная корпорация Universal Music Group утверждает, что победившая на "Евровидении-2018" песня израильтянки Нетты Барзилай Toy содержит признаки плагиата. Официальное письмо с претензиями она направила ее авторам - Дорону Медали и Ставу Бергеру около двух недель назад, сообщает в среду газета Haaretz.

По данным издания, звукозаписывающая компания усмотрела в песне Toy фрагмент, напоминающий проигрыш из Seven Nation Army - хита 2003 года группы The White Stripes. Haaretz отмечает, что, в соответствии с правилами "Евровидения", все композиции, участвующие в песенном конкурсе, должны быть оригинальными. Если выяснится, что Медали и Бергер прибегли к плагиату, Барзилай может быть дисквалифицирована и лишена титула, а право на проведение "Евровидения-2019" будет у Израиля отозвано.

Вместе с тем, по данным газеты Yedioth Ahronoth, стороны могут урегулировать начинающийся кризис уже в ближайшие недели. Для этого Медали и Бергер должны будут передать права или часть прав на песню Toy американскому звукозаписывающему гиганту, утверждает издание.

На "Евровидении-2018" 13 мая в Лиссабоне победила израильтянка Нетта Барзилай. По правилам смотра, в следующий раз он проходит в стране, которую представлял победитель. 25-летняя Нетта получила путевку на "Евровидение" благодаря победе в израильском музыкальном реалити-шоу. Певица служила в Израильском военном оркестре, работала инструктором в профессиональном лагере для молодых музыкантов.

Нетта одержала победу в Лиссабоне, получив в сумме после голосования жюри и телезрителей 529 баллов. По итогам финала "Евровидения" на втором месте с результатом в 436 очков оказалась представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego, на третьем - Сезар Сэмпсон из Австрии с композицией Nobody But You и 342 баллами.

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