В Москве открывается выставка памяти художника Вячеслава Колейчука

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Выставка "Мастерская Вячеслава Колейчука", посвященная памяти художника, который скончался в апреле этого года, пройдет в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ) в составе "Росизо" с 5 июля по 2 августа. Создатели экспозиции постарались воссоздать дух мастерской художника, которого называют "Леонардо да Винчи наших дней", сообщила ТАСС куратор выставки Наталья Гончарова.

"Мы не ставили задачу полностью воссоздать пространство мастерской Колейчука, скорее, мы хотели поймать те энергии, которые там витали, дух мастерской, понять, а что здесь появилось - какие важные работы, какие события помнят эти стены? Мы хотели создать инсталляцию, рожденную из духа мастерской. Это было совершенно особое место, своего рода клуб, где собирались и физики, и лирики, это было что-то невероятное", - сказала Гончарова.

Выставка проходит в рамках программы "Творческие мастерские". Вместе с ней над выставкой работала дочь художника Анна Колейчук, которая выступила автором экспозиции.

Звучащая выставка

"Мастерская была интересным дискуссионным пространством, где гвоздем программы всегда был Колейчук, - говорит куратор. - Поэтому нам было важно, чтобы инсталляция зазвучала. Мы записали 11 интервью с самыми разными людьми - художниками, учеными, музыкантами, искусствоведами, близкими друзьями, членами семьи. И все это будет звучать в пространстве, расширяя его горизонты".

По ее словам, экспозиция воссоздает пространственный и предметный мир мастерской Колейчука, попадая в который, зритель становится гостем его художественной вселенной. "Стол, за которым работал художник, макеты и проекты будущих произведений, готовальня, архивные фотографии и видеозаписи помогут пережить атмосферу места как некое сакральное пространство", - пояснила Гончарова.

В рамках выставки Анна Колейчук проведет мастер-класс по самоколлажу. Это техника, изобретенная Колейчуком, которая позволяет получить новое визуальное изображение из уже существующего. Например, художник использовал такой прием при создании реквизита для фильма режиссера Георгия Данелия "Кин-дза-дза!", когда оружие инопланетянина сначала представало в виде ржавого обломка трубы, а потом превращалось в сложное техническое устройство. Дата мастер-класса пока не определена.

"Леонардо да Винчи наших дней"

"Колейчук, без сомнения, выдающий русский художник, художник-кинетист, который начинал работать в 1960-е годы. Он входил в объединение "Движение", потом им было создано объединение "Мир". "Атом", который сейчас стоит у музея "Гараж" в парке Горького - реконструкция цветодинамической скульптуры, которую Колейчук создал совместно с инженером Геннадием Рыкуновым в 1967 году", - продолжила рассказ куратор.

Художник оформлял павильоны СССР на таких значимых выставках, как "Экспо" - в 1967-м в Монреале (Канада) и 1975-м в Окинаве (Япония).

"Он удивительно чувствовал форму. Колейчук сумел соединить авангардные традиции 1920-х годов и творчество конструктивистов с актуальной культурой. Это одна из его важных миссий - продолжить эту яркую страницу истории искусства. Форма, движение, очень важные выразительные элементы его языка - то, с чем он умел работать просто виртуозно", - отметила собеседница агентства.

Колейчук был не просто художником, но исследователем, ученым-изобретателем. "Он сделал шесть открытий. Ученый Олег Левашов из Научного центра неврологии был поражен тем, как Колейчук изобрел рукотворную стереографику при помощи одного штриха. Потом художник использовал это изобретение в качестве языка в искусстве и создал целую серию работ, основываясь на этом методе стереографии", - сказала Гончарова.

"Многие называют художника "Леонардо да Винчи наших дней" за невероятную многогранность творчества. У Колейчука было удивительное трехмерное мышление, которое и дало ему возможность придумывать для своих работ совершенно нетривиальные пространственные решения. Например, он изобрел пространственный эквивалент Треугольника Пенроуза, и только за это его можно причислять к современным гениям", - считает собеседница агентства.