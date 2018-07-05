Начался прием заявок на II кинофестиваль стран Арктики Arctic open

АРХАНГЕЛЬСК, 5 июля. /ТАСС/. Открылся прием заявок на II Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open, который пройдет в Архангельске с 6 по 9 декабря. Об этом в четверг сообщила ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.

"Мы начали прием заявок на II кинофестиваль Арктики Arctic open с трех номинациях: полнометражное игровое, документальное и короткометражное кино. Прием заявок продлится до 10 октября, затем отборочная комиссия будет формировать шорт-лист. Это, конечно, профессиональный конкурс, но мы можем рассмотреть и талантливые любительские работы. Прежде всего мы будем рассматривать заявки из стран Арктического региона", - сказала ТАСС Статикова.

Она пояснила, что принять участие в фестивале могут как продюсерские компании, так и независимые кинематографисты. На конкурс ждут работы из России, Канады, США, Дании, Исландии, Финляндии, Швеции, Норвегии. "Впрочем, мы готовы рассмотреть заявки и из других стран", - уточнила директор фестиваля.

Проект кинофестиваля стал одним из победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества.

Первый фестиваль Arctic open прошел с 7 по 9 декабря 2017 года. На 14 киноплощадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска 60 конкурсных и внеконкурсных фильмов посмотрело более 3 тыс. зрителей. Фестиваль продолжился киномарафоном, в ходе которого фильмы фестиваля посмотрели жители десяти районов области.