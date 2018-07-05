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Начался прием заявок на II кинофестиваль стран Арктики Arctic open

Культура
5 июля, 13:45 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 5, июля. /ТАСС

Прием заявок завершится 10 октября

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 июля. /ТАСС/. Открылся прием заявок на II Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open, который пройдет в Архангельске с 6 по 9 декабря. Об этом в четверг сообщила ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.

"Мы начали прием заявок на II кинофестиваль Арктики Arctic open с трех номинациях: полнометражное игровое, документальное и короткометражное кино. Прием заявок продлится до 10 октября, затем отборочная комиссия будет формировать шорт-лист. Это, конечно, профессиональный конкурс, но мы можем рассмотреть и талантливые любительские работы. Прежде всего мы будем рассматривать заявки из стран Арктического региона", - сказала ТАСС Статикова.

Она пояснила, что принять участие в фестивале могут как продюсерские компании, так и независимые кинематографисты. На конкурс ждут работы из России, Канады, США, Дании, Исландии, Финляндии, Швеции, Норвегии. "Впрочем, мы готовы рассмотреть заявки и из других стран", - уточнила директор фестиваля.

Проект кинофестиваля стал одним из победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества.

Первый фестиваль Arctic open прошел с 7 по 9 декабря 2017 года. На 14 киноплощадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска 60 конкурсных и внеконкурсных фильмов посмотрело более 3 тыс. зрителей. Фестиваль продолжился киномарафоном, в ходе которого фильмы фестиваля посмотрели жители десяти районов области.

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