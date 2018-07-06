Пласидо Доминго выступит в Мариинском театре 6 и 7 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Испанский оперный певец Пласидо Доминго в пятницу и субботу выступит на сценах Мариинского театра в Санкт-Петербурге в рамках музыкального фестиваля "Звезды белых ночей", сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

В первый вечер на Новой сцене Мариинского театра Пласидо Доминго исполнит партию Жоржа Жермона в "Травиате" Джузеппе Верди в постановке Клаудии Шолти. Спектаклем продирижирует народный артист России Валерий Гергиев. На следующий день в Концертном зале театра артист сам встанет за пульт Симфонического оркестра Мариинского театра, где под его управлением прозвучит опера "Валькирия" Рихарда Вагнера.

"Для Пласидо Доминго этот вечер станет первым опытом исполнения музыки Рихарда Вагнера с Симфоническим оркестром Мариинского театра. В концертном исполнении этой одной из самых захватывающих частей тетралогии "Кольцо нибелунга" выйдут ведущие солисты Мариинского театра", - сказала пресс-атташе театра Анна Касаткина. Как отметил сам Доминго, "дирижировать Вагнером за пределами Байройта сложнее, потому что Вагнер продумал там феноменальную оркестровую яму, а в обычном театре такого звучания добиться очень сложно".

В исполнении "Валькирии" примут участие солисты, получившие международное признание в вагнеровском репертуаре: Михаил Векуа (Зигмунд), Михаил Петренко (Хундинг), Елена Стихина (Зиглинда), Татьяна Павловская (Брунгильда), Екатерина Семенчук (Фрика), Жанна Домбровская (Герхильда), Ирина Васильева (Ортлинда), Наталья Евстафьева (Вальтраута), Екатерина Крапивина (Швертлейта), Оксана Шилова (Хельмвига), Варвара Соловьева (Зигруна), Анна Кикнадзе (Гримгерда) и Юлия Маточкина (Росвейса).

Партнерами Пласидо Доминго в "Травиате" также будут ведущие солисты труппы Оксана Шилова (Виолетта Валери) и Мигран Агаджанян (Альфред Жермон). Как напомнила пресс-атташе театра, два года назад на фестивале "Звезды белых ночей" Доминго дирижировал спектаклем "Травиата".

Доминго выступил в Мариинском театре в феврале 1992 года, исполнив партию Отелло в одноименной опере Джузеппе Верди. С этого момента он вошел в круг творческих партнеров и друзей петербургской труппы. Артист выступил как певец и дирижер 2 мая 2013 года на открытии новой сцены Мариинского театра и праздновании 60-летия Валерия Гергиева.