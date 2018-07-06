Актеры устроят акцию на Триумфальной площади в Москве в честь юбилея Маяковского

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Актеры мюзикла "Маяковский" покажут фрагменты постановки на Триумфальной площади в Москве 19 июля в честь 125-летия со дня рождения поэта, сообщила в пятницу пресс-служба мюзикла музыкально-информационного агентства "Кушнир Продакшн".

"19 июля в центре Москвы актеры мюзикла "Маяковский" поздравят с юбилеем известного во всем мире поэта. Акция состоится на Триумфальной площади у памятника Маяковскому, пространство возле которого уже несколько десятков лет является излюбленным местом молодых поэтов", - говорится в сообщении.

Акция пройдет при поддержке Государственного музея Владимира Маяковского. Актеры продекламируют стихи поэта, а также представят музыкальные фрагменты из постановки.

Кроме того, Триумфальная площадь превратится в "гид" по творчеству поэта: территория вокруг памятника на день преобразится в стрит-объект "Триумф Маяковского". "Пространство будет разделено на зоны, посвященные разным направлениям творчества Маяковского: поэзия, кино, театр, реклама и другие", - пояснили в пресс-службе.

Вечером в Театре Луны пройдет показ мюзикла "Маяковский". Литературной основой постановки послужил оригинальный сценарий, основанный на творчестве Маяковского и его биографии, а также на мифологии, сформировавшейся вокруг жизни поэта. Главную роль 19 июля исполнит актер мюзиклов Андрей Школдыченко, роль его музы Лили Брик - актриса Ирина Медведева.