Умер солист оперы Мариинского театра Александр Гергалов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Ведущий солист оперной труппы Мариинского театра Александр Гергалов скончался после продолжительной болезни. Ему было 63 года.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба театра.

"Мариинский театр с прискорбием сообщает, что после продолжительной болезни скончался ведущий солист оперной труппы, заслуженный артист России, народный артист республики Северная Осетия-Алания, баритон Александр Васильевич Гергалов", - говорится в сообщении.

Лауреат международных и всесоюзных конкурсов, Гергалов получил музыкальное образование в Ленинградской консерватории имени Николая Римского-Корсакова (класс профессора Нины Серваль). В 1991 году он вошел в состав оперной труппы Мариинского театра.

Среди партий, исполненных певцом на этой сцене, - Онегин ("Евгений Онегин"), Андрей Болконский ("Война и мир"), Щелкалов ("Борис Годунов"), Елецкий ("Пиковая дама"), Роберт, Эбн-Хакиа ("Иоланта"), Мизгирь ("Снегурочка"), Веденецкий гость ("Садко"), Иван Королевич ("Кащей Бессмертный"), Дон Карлос ("Сила судьбы"), Альмавива ("Свадьба Фигаро"), Эцио ("Аттила"), Паоло Альбиани ("Симон Бокканегра") и многие другие.

С труппой Мариинского театра Гергалов гастролировал в Испании, Италии, США (Метрополитен-опера), Японии, Англии, принимал участие в Московском Пасхальном фестивале. Артист выступал также во Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Люксембурге, Голландии, Финляндии, Португалии, Турции. В его дискографии - записи опер "Война и мир", "Пиковая дама", "Садко", "Обручение в монастыре", "Кащей Бессмертный" (Philips Classics), а также диск с песнями и романсами Милия Балакирева (DML Classics).

О дате и месте похорон будет объявлено отдельно.