Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петербурге отметят День Достоевского

Культура
7 июля, 1:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, июля. /ТАСС

Программу праздника откроют детские мастер-классы по изобразительному искусству и выступление гигантских марионеток

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. День Достоевского в Санкт-Петербурге отметят в субботу карнавальным шествием гигантских марионеток, необычным концертом романсов и спектаклем "Идиот" московского театра уличных импровизаций. Как рассказали в комитете по культуре, ежегодный городской праздник пройдет в девятый раз.

"День Достоевского - уникальная городская акция, в которой принимают участие музеи, театры, библиотеки. В этот день проходят различные мероприятия, посвященные Достоевскому и его героям. Дата праздника связана с началом романа "Преступление и наказание", события которого начинаются именно в июле", - отметили в комитете по культуре.

Центральное действие Дня Достоевского пройдет на острове Новая Голландия. Программу, подготовленную совместно с музеем писателя в Петербурге, откроют детские мастер-классы по изобразительному искусству и выступление гигантских марионеток театра "Кукольный формат". "На этот раз Достоевский выведет к горожанам Алену Ивановну, знаменитую петербургскую старуху. По популярности у нашего читателя она превзойдет и Настасью Филипповну, и Грушеньку, и многих других красавиц", - указали организаторы.

Перед гостями праздника выступит трио контрабасиста Владимира Волкова, трубача и вокалиста Вячеслава Гайворонского, а также пианиста и перкуссиониста Андрея Кондакова. Программа концерта построена на избранных песнях и романсах современника Достоевского - композитора Александра Даргомыжского.

Вечером публику ожидают два театральных представления по мотивам самых известных произведений Достоевского. В литературном шоу "Возвращение Мышкина" актеры сыграют драматические сцены почти без текста - сюжет будет разворачиваться под аккомпанемент уличных музыкантов и сопровождаться комментарием ироничного повествователя, который проведет зрителей от одной сцены к другой.

Программа фестиваля на Новой Голландии завершится аудиовизуальным спектаклем авторского театра из Москвы "Эскизы в пространстве", созданного по роману Достоевского "Идиот". Художники под музыкальное сопровождение в режиме реального времени будут создавать картины, с которыми взаимодействуют актеры.

Петербургские адреса Достоевского

В День Достоевского жители и гости города смогут узнать о жизни писателя и истории его произведений, пройдясь пешком по адресам, связанным как с самим автором, так и с его персонажами. Экскурсии в районах Сенной и Владимирской площадей, а также на Невском проспекте проведут молодые экскурсоводы-волонтеры, которые в течение года проходили специальное обучение в Музее Достоевского. Их участникам предстоит разгадать зашифрованные в "Преступлении и наказании" названия улиц, площадей и мостов, а также сравнить описание домов героев в романе с реальным городом.

Площадками фестиваля в этом году также станут Музей городской скульптуры, Михайловский замок, музей "Разночинный Петербург", Библиотека имени В. В. Маяковского и другие учреждения, которые также подготовили для любознательных гостей свои программы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Достоевский, Федор Михайлович
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
2
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
3
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
4
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
5
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
6
Предварительной причиной аварии на Кубани стал выезд одной из машин на встречную полосу
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!