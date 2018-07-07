В Петербурге отметят День Достоевского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. День Достоевского в Санкт-Петербурге отметят в субботу карнавальным шествием гигантских марионеток, необычным концертом романсов и спектаклем "Идиот" московского театра уличных импровизаций. Как рассказали в комитете по культуре, ежегодный городской праздник пройдет в девятый раз.

"День Достоевского - уникальная городская акция, в которой принимают участие музеи, театры, библиотеки. В этот день проходят различные мероприятия, посвященные Достоевскому и его героям. Дата праздника связана с началом романа "Преступление и наказание", события которого начинаются именно в июле", - отметили в комитете по культуре.

Центральное действие Дня Достоевского пройдет на острове Новая Голландия. Программу, подготовленную совместно с музеем писателя в Петербурге, откроют детские мастер-классы по изобразительному искусству и выступление гигантских марионеток театра "Кукольный формат". "На этот раз Достоевский выведет к горожанам Алену Ивановну, знаменитую петербургскую старуху. По популярности у нашего читателя она превзойдет и Настасью Филипповну, и Грушеньку, и многих других красавиц", - указали организаторы.

Перед гостями праздника выступит трио контрабасиста Владимира Волкова, трубача и вокалиста Вячеслава Гайворонского, а также пианиста и перкуссиониста Андрея Кондакова. Программа концерта построена на избранных песнях и романсах современника Достоевского - композитора Александра Даргомыжского.

Вечером публику ожидают два театральных представления по мотивам самых известных произведений Достоевского. В литературном шоу "Возвращение Мышкина" актеры сыграют драматические сцены почти без текста - сюжет будет разворачиваться под аккомпанемент уличных музыкантов и сопровождаться комментарием ироничного повествователя, который проведет зрителей от одной сцены к другой.

Программа фестиваля на Новой Голландии завершится аудиовизуальным спектаклем авторского театра из Москвы "Эскизы в пространстве", созданного по роману Достоевского "Идиот". Художники под музыкальное сопровождение в режиме реального времени будут создавать картины, с которыми взаимодействуют актеры.

Петербургские адреса Достоевского

В День Достоевского жители и гости города смогут узнать о жизни писателя и истории его произведений, пройдясь пешком по адресам, связанным как с самим автором, так и с его персонажами. Экскурсии в районах Сенной и Владимирской площадей, а также на Невском проспекте проведут молодые экскурсоводы-волонтеры, которые в течение года проходили специальное обучение в Музее Достоевского. Их участникам предстоит разгадать зашифрованные в "Преступлении и наказании" названия улиц, площадей и мостов, а также сравнить описание домов героев в романе с реальным городом.

Площадками фестиваля в этом году также станут Музей городской скульптуры, Михайловский замок, музей "Разночинный Петербург", Библиотека имени В. В. Маяковского и другие учреждения, которые также подготовили для любознательных гостей свои программы.