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Ансамбль Моисеева станцует в Турине в рамках "Русских сезонов" в Италии

Культура
9 июля, 14:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Концерты пройдут 10 и 11 июля

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МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева (ГААНТ) выступит в программе "Русских сезонов" в Италии. Известный российский коллектив даст два концерта 10 и 11 июля в Турине, сообщила ТАСС в понедельник художественный руководитель - директор ГААНТ, народная артистка РФ Елена Щербакова.

"После тринадцатилетнего перерыва моисеевцы вновь выступят в Турине, где дадут два концерта - 10 и 11 июля", - сказала Щербакова.

По ее словам, ансамбль привозит в Турин две программы из цикла "Танцы народов мира". "Впервые итальянским зрителям будет показана Еврейская сюита "Семейные радости" - последняя работа Игоря Александровича Моисеева (1906 - 2007). Также в программу концертов включена "Сицилийская тарантелла" - Моисеев вернул итальянцам их национальный танец", - отметила руководитель ГААНТ.

Она отметила, что программа составлена из произведений в постановке Моисеева, ставших мировой классикой. "Это русский танец "Лето", калмыцкий танец, сюита греческих танцев "Сиртаки" и сюита молдавских танцев "Жок", танец аргентинских пастухов "Гаучо" и Старинная городская кадриль", - перечислила Щербакова.

"В завершение концертов ансамбль исполнит легендарное моисеевское "Яблочко", - сказала худрук, подчеркнув, что гастроли пройдут при поддержке Газпромбанка в рамках фестиваля "Русские сезоны" в Италии.

Этот смотр открылся 14 января в Риме выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В течение года более 300 мероприятий "Русских сезонов" пройдут в 74 городах Апеннинского полуострова.

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