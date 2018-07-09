Фильмы Станислава Говорухина покажут на кинофестивале в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Программа Второго фестиваля актуального российского кино "Горький fest" в понедельник объявлена в Москве. Об этом ТАСС сообщили в дирекции киносмотра, который пройдет в Нижнем Новгороде 20-26 июля.

В рамках внеконкурсных программ будут показаны фильмы Станислава Говорухина, который скончался 14 июня 2018 года. Зрители увидят его картины "Благословите женщину", "Вертикаль", "Десять негритят", "Место встречи изменить нельзя" и другие. Кроме того, на фестивале почтят память Киры Муратовой, Елены Греминой и Михаила Угарова, которые также скончались в этом году.

Основная конкурсная программа смотра называется "Встряска". Как поясняют в дирекции, "она собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и документалистики".

"В прошлом году мы позволили себе немного дерзкую программу, соединив в одном конкурсе короткий и полный метр - так в российской кинофестивальной жизни до нас еще никто не делал", - привели в дирекции слова президента фестиваля, актера Михаила Пореченкова. Он добавил, что и в этом году решено "продолжать в том же духе - предложить зрителю в одной программе совершенно разноформатные фильмы".

В конкурс вошли "Война Анны" Алексея Федорченко, "Календарь" Игоря Поплаухина, "Мира" Дениса Шабаева, "Новая Москва" Тамары Дондурей, "Подбросы" Ивана Твердовского, "Слоны могут играть в футбол" Михаила Сегала и другие. Также зрители смогут познакомиться с лучшими российскими фильмами последних лет и увидеть программу документальных кинокартин.