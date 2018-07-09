Выстрел из пушки Петропавловской крепости 12 июля посвятят фестивалю "Опера - всем"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Петербурге 12 июля приурочат к открытию VII Международного фестиваля "Опера - всем". Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщила директор Санкт-Петербургского государственного театра "Мюзик-Холл" Юлия Стрижак.

"В этом году это седьмой фестиваль, поэтому мы отметим его выстрелом из пушки Петропавловской крепости в 12 часов. Открываемся мы 12 июля по традиции, в день святых Петра и Павла - покровителей города", - сказала Стрижак.

В рамках фестиваля публике с 12 по 22 июля представят четыре шедевра оперной классики под открытым небом на разных городских площадках. Откроет оперный смотр произведение "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова на Соборной площади Петропавловской крепости в центре Петербурга.

Программу фестиваля продолжит 15 июля постановка оперы Джузеппе Верди "Макбет" тоже на Соборной площади. 19 июля "Опера - всем" переместится на Елагин остров. На фоне Елагиноостровского дворца в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова гостям покажут произведение Джакомо Пуччини "Манон Леско".

Завершит фестиваль 22 июля опера Вольфганга Амадея Моцарта "Похищение из сераля" в пригороде Петербурга Царском Селе. По словам Стрижак, в этот день посетителям музея-заповедника разрешат разместиться для просмотра спектакля на газонах перед Екатерининским дворцом.

В прошлом году, по официальным данным, фестиваль "Опера - всем" посетили свыше 29 тыс. человек. В общей сложности, по подсчетам организаторов, за предыдущие шесть лет проведения смотра его зрителями стали более 150 тыс. человек. Основным устроителем события является Санкт-Петербургский государственный театр "Мюзик-Холл" при поддержке городского комитета по культуре.