Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выстрел из пушки Петропавловской крепости 12 июля посвятят фестивалю "Опера - всем"

Культура
9 июля, 15:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, июля. /ТАСС

В рамках фестиваля с 12 по 22 июля представят четыре шедевра оперной классики под открытым небом на разных городских площадках

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Петербурге 12 июля приурочат к открытию VII Международного фестиваля "Опера - всем". Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщила директор Санкт-Петербургского государственного театра "Мюзик-Холл" Юлия Стрижак.

"В этом году это седьмой фестиваль, поэтому мы отметим его выстрелом из пушки Петропавловской крепости в 12 часов. Открываемся мы 12 июля по традиции, в день святых Петра и Павла - покровителей города", - сказала Стрижак.

В рамках фестиваля публике с 12 по 22 июля представят четыре шедевра оперной классики под открытым небом на разных городских площадках. Откроет оперный смотр произведение "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова на Соборной площади Петропавловской крепости в центре Петербурга.

Программу фестиваля продолжит 15 июля постановка оперы Джузеппе Верди "Макбет" тоже на Соборной площади. 19 июля "Опера - всем" переместится на Елагин остров. На фоне Елагиноостровского дворца в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова гостям покажут произведение Джакомо Пуччини "Манон Леско".

Завершит фестиваль 22 июля опера Вольфганга Амадея Моцарта "Похищение из сераля" в пригороде Петербурга Царском Селе. По словам Стрижак, в этот день посетителям музея-заповедника разрешат разместиться для просмотра спектакля на газонах перед Екатерининским дворцом.

В прошлом году, по официальным данным, фестиваль "Опера - всем" посетили свыше 29 тыс. человек. В общей сложности, по подсчетам организаторов, за предыдущие шесть лет проведения смотра его зрителями стали более 150 тыс. человек. Основным устроителем события является Санкт-Петербургский государственный театр "Мюзик-Холл" при поддержке городского комитета по культуре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
2
Прилепин объявил об уходе с поста замкомандира батальона ДНР
3
СМИ: в Таиланде приостановили операцию по эвакуации школьников из пещеры
4
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
5
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
6
Reuters: восьмого мальчика вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
7
Власти Кубани взяли под контроль ситуацию на пляжах региона после жалоб туристов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!