Балет Парижской Национальной оперы прибыл на гастроли в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Балет Парижской Национальной оперы прибыл на гастроли в Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ). Выступления французской труппы пройдут 11 и 12 июля, но прежде, во вторник, состоится генеральная репетиция, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Два вечера подряд - 11 и 12 июля - на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета пройдут гастроли балета Парижской Национальной оперы, которым гарантирован аншлаг: билеты на оба представления полностью раскуплены", - сказала собеседница агентства.

Она также сообщила, что европейская балетная труппа покажет программу из четырех одноактных балетов, поставленных современными хореографами. Это Ханс ван Манен, уже причисленный к классикам, и его более молодые коллеги Хофеш Шехтер, Сиди Ларби Шеркауи и Кристал Пайт.

В гастрольных спектаклях примут участие звезды парижской труппы Валентина Коласант, Лора Эке, Людмила Пальеро, Алис Ренаван, примы Ева Гринштайн, Ханна О'Нил, Мюриель Зюсперргю, премьеры Франсуа Алю, Алессио Карбоне, Венсан Шайе, Флориан Маньене.

Гастроли балета Парижской национальной оперы в НОВАТ организованы при поддержке Министерства культуры и Министерства финансов РФ. Художественный руководитель НОВАТ Владимир Кехман выразил благодарность государственным ведомствам.

"Я хотел бы выразить глубокую признательность Министерству культуры и Министерству финансов Российской Федерации - мы не смогли бы реализовать этот знаковый для всей российской культуры и весьма дорогостоящий проект без их участия и всесторонней поддержки", - процитировала худрука НОВАТ собеседница ТАСС.

Программа гастролей

Далее она представила гастрольную программу парижской труппы, которая, по ее словам, отражает сложившиеся репертуарные традиции прославленного коллектива - поиск новых форм и современных пластических решений с опорой на опыт, который дает балетная классика.

В программу вечера вошло четыре одноактных балета. Первым названием значится спектакль нидерландского хореографа Ханса ван Манена "Три гносианы" (Les trois gnossiennes) на музыку Эрика Сати. "Это одна из самых известных работ мастера, поставленная в 1982 году", - напомнила собеседница ТАСС, добавив, что выдающий хореограф создал более 120 балетов, он славится своими балетными миниатюрами, для которых характерны классическая чистота линий и простота математически выверенных композиций.

Следующим спектаклем гастрольной афиши станет балет "Фавн" (Faun) Сиди Ларби Шеркауи на музыку Клода Дебюсси и Нитина Соуни. "Бельгийский танцовщик и хореограф марокканского происхождения Шеркауи - мастер удивлять, он соединяет в своих балетах разные культуры, стили и направления. Балет "Фавн", созданный в 2009 году к 100-летию "Русских сезонов", - хореографическое размышление на тему балета "Послеполуденный отдых Фавна", диалог с "пантеоном балетной классики" и дань уважения великому Вацлаву Нижинскому", - отметила собеседница агентства.

Третьим именем, включенным в гастрольную афишу, она назвала израильтянина Хофеша Шехтера, который, по ее словам, является одним из самых ярких и талантливых авангардных хореографов, работающих сегодня в Великобритании. "Его почерк отличает особая эмоциональность и смелость экспериментатора, который не боится затрагивать острые вопросы и смешивать стили. Эти качества в полной мере отразил его балет. "Искусство не смотреть назад" (The art of not looking back), который будет представлен новосибирцам", - сказала собеседница ТАСС.

Завершит программу гастролей балет канадского хореографа Кристал Пайт "Канон Времена года" (The seasons canon) на музыку Макса Рихтера по мотивам Антонио Вивальди. "В 2017 году за этот спектакль Кристал Пайт была удостоена Международного балетного приза "Бенуа де ла данс" как лучший хореограф, награда была вручена ей на торжественной церемонии в Большом театре в Москве", - заключила представительница организаторов гастролей балета Парижской оперы в Новосибирске.