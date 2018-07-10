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Концерт памяти Шаинского пройдет в декабре в Кремлевском дворце

Культура
10 июля, 9:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Концерт состоится 10 декабря в преддверии 93-летия со дня рождения советского и российского композитора

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Концерт памяти российского композитора Владимира Шаинского состоится в Государственном Кремлевском дворце 10 декабря - в преддверии 93-летия со дня рождения музыканта. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры РФ со ссылкой на соорганизатора вечера, народного артиста России Льва Лещенко.

"В этом году родственники, а также друзья маэстро выступили с инициативой памятного концерта. Мы хотим отдать дань памяти этому великому композитору, который создал песни для двух поколений артистов. Мы все живем с его произведениями, среди которых огромное количество хитов - "Улыбка", "Песня Крокодила Гены", "Чунга-Чанга", "Крейсер "Аврора" и многие другие", - процитировали в пресс-службе Лещенко.

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Ожидается, что в вечере примут участие Алла Пугачева, Лариса Долина, Игорь Крутой, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Николай Басков, Александр Малинин и другие исполнители.

"Когда я стал обзванивать исполнителей, то все без исключения откликнулись на просьбу поучаствовать в этом концерте, - отметил Лещенко. - Причем многие придут с детьми, например, Алла Пугачева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашливи, Лариса Долина". Певец также рассказал, что все песни уже распределены между исполнителями: Малинин исполнит "Ладу", Долина - "Чунга-Чангу", Басков - "Белые крылья".

Народный артист РСФСР Владимир Шаинский скончался 25 декабря 2017 года в Сан-Диего (США) на 93-м году жизни. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

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