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Книга о Выборге вышла в рамках проекта "Освоение Севера: тысяча лет успеха"

Культура
10 июля, 18:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, июля. /ТАСС

Четвертый том в серии из девяти книг расскажет о природе, истории и традициях Русского Севера и Финляндии на протяжении двух столетий

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Книга о культуре, природе и истории окрестностей города Выборга Ленинградской области вышла в рамках межрегионального проекта "Освоение Севера: тысяча лет успеха", инициатором которого выступила компания "Норникель". Книга вошла в многотомный каталог, выпуск которого приурочен к проведению выставок в девяти российских городах, сообщили ТАСС в пресс-службе Выборгского музея-заповедника.

"Это будет каталог, состоящий из девяти частей, наша часть - четвертая", - сообщили ТАСС в пресс-службе музея после презентации книги во вторник. Том рассказывает о природе, истории, традициях Русского Севера и Финляндии на протяжении двух столетий, от начала XVIII века до начала ХХ.

"Главная тема книги - многообразие и многогранность северной культуры, отраженной в документах и картах, книгах и открытках, предметах быта и произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства", - отметили в пресс-службе. В книге собраны статьи исследователей о северных минералах, поморской меднолитой пластике, отражении карело-финского эпоса "Калевала" в книжной графике, об известных художниках, которые оказали влияние на развитие искусства Севера - Ивана Билибина и Николая Рериха.

Предметы из коллекции книжного иллюстратора Ивана Билибина представлены также на выставке "Помни о Севере...", которая с апреля действует в рамках проекта в Выборгском музее-заповеднике.

Выставка знакомит с историей географических открытий и освоения земель, рассказывает о жизни на Севере и о тематических коллекциях из собраний ведущих музеев России. Она поочередно открывается в разных городах, но ее содержание не повторяется - в каждом случае сделан акцент на истории того края, в котором проходит выставка. На выборгской экспозиции показаны предметы минералогической коллекции из собрания Выборгского объединенного музея-заповедника, этнографические материалы из дерева, костюмы, образцы вышивки, графические листы и видовые открытки, путеводители, этнографические и археологические исследования.

Регионы об освоении Севера

Проект "Освоение Севера: тысяча лет успеха" направлен на привлечение интереса к истории русского Заполярья. В нем участвуют музеи Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других городов и регионов, которые в течение 2017-2019 гг. организуют выставки.

Проект уже был представлен в Великом Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. После Выборга экспозиции будут открыты в Омске, Перми, Мурманске, Красноярске и Норильске. Выставки в разных городах объединены общей тематикой, они затрагивают широкий круг тем - от археологии и изобразительного искусства до пропаганды и военной истории.

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