В Историческом музее открывается выставка жемчуга из коллекции Музеев Катара

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Выставка "Жемчуг: Сокровища морей и рек", приуроченная к перекрестному Году культуры Катара и России, пройдет в России. Экспозиция открывается в среду в Государственном историческом музее (ГИМ) в Москве.

В экспозиции представлено более 100 экспонатов, причем 50 из них никогда ранее не выставлялись и были отобраны специально для российской выставки, рассказали организаторы. Гости музея смогут узнать все о происхождении жемчуга, увидеть коллекцию натуральных жемчужин, а также произведения ювелирного и прикладного искусства.

Среди прочего посетители смогут полюбоваться жемчужными серьгами актрисы Элизабет Тейлор от Bvlgari, тиарой эрцгерцогини Марии Валерии Австрийской, тибетскими головными уборами, статуэткой XVII века и современной композицией "Иней" мастера Сам Тхо Дуонга.

Культурный обмен

"Я надеюсь, что выставка "Жемчуг: Сокровища морей и рек" вызовет большой интерес, как у москвичей, так и у гостей нашей столицы. Она проходит в рамках культурного года Катара и России. И нам очень приятно то, что организаторы этой выставки выбрали для сотрудничества и партнерства именно Государственный исторический музей", - сказал на пресс-конференции в преддверии открытия экспозиции директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Как сообщил посол Катара в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя, в рамках перекрестного Года культуры пройдет около 42 мероприятий по 11 разным направлениям, включая музыку, театр и науку. Некоторые из них состоятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В свою очередь несколько российских мероприятий пройдет в Катаре.

"Мы заинтересованы в культурном обмене с Россией. Народ Катара с нетерпением ждет того, что вы нам покажете. Мы хотим тоже оставить частичку культуры Катара в вашей стране", - сказал он журналистам в преддверии открытия выставки.

Посол поблагодарил Государственный исторический музей за помощь в организации выставки. "Прежде чем мы перешли к какой-то современной истории, наша экономика была основана на ювелирном искусстве и индустрии. Даже российская царская семья очень часто пользовалась услугами наших катарских ювелиров. И это действительно здорово, что наши истории так переплетены уже веками, у нас есть такая глубинная связь между Катаром и Россией, исторически это уже было доказано, и вы увидите это сами, своими глазами на выставке", - добавил он.

Управляющий директор отдела по связям с общественностью и международным отношениям Музеев Катара Мохаммед Насар аль-Отман отметил, что выставка в Историческом музее - результат многомесячного сотрудничества. Он поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта.

"Его превосходительство шейх Хамад бен Халифа Аль Тани сказал, что искусство очень сильный инструмент, потому что у него нет границ. Это верование направляло наши Музеи Катара все 13 лет, как мы пытаемся закрепить катарскую позицию в качестве центра культуры всего Ближнего Востока. <…> Мы надеемся, что сможем вдохновить людей не только в Катаре, но и во всем мире", - сказал он и добавил, что выставка в Историческом музее включает 50 никогда не выставлявшихся ранее экспонатов.

Сбывшаяся мечта

Председатель совета директоров Всемирного алмазного музея Алекс Попов в свою очередь рассказал, что открыть эту выставку в России было давней мечтой. "Вы увидите то, что было показано уже во многих странах и наконец-то приехало в Россию. Пять лет назад первая катарская выставка жемчуга открывалась в Лондоне, и на этом открытии зародилась такая мечта - привезти это в Россию. И я очень рад, что через пять лет это сбылось, что нам удалось это сделать", - поделился он.

Попов сообщил, что Всемирный алмазный музей был создан группой энтузиастов, которые "одержимы одной идеей - донести историю ценностей ювелирного искусства до широкой публики во всем мире".

"Ювелирные изделия, драгоценности, камни, жемчуг разложены по всему миру - в частных коллекциях, в музеях. И мы начали такую работу с группой ученых из разных стран, которые начали потихонечку собирать информацию о том, где что находится, пытаться каталогизировать. Чтобы, как только наберется критическая масса информации, донести ее до широкой публики", - пояснил Попов.

Председатель совета директоров Всемирного алмазного музея считает, что выставка "Жемчуг: Сокровища морей и рек" в Историческом музее вызовет большой интерес у публики.

О Музеях Катара и Всемирном алмазном фонде

Выставка "Жемчуг: Сокровища морей и рек" - первая передвижная выставка Музеев Катара. Она уже в шестой раз выезжает в другие страны. Ранее выставка экспонировалась в Великобритании, Китае, Японии, Бразилии и Турции.

Музеи Катара объединяют музейные и культурные организации, а также исторические места Катара с целью создания в стране мощной и долговременной культурной инфраструктуры.

Выставка "Жемчуг: Сокровища морей и рек" проводится Всемирным алмазным фондом - исследовательским образовательно-культурным проектом. Это живой виртуальный алмазный музей, где представлена информация о бриллиантах со всего света, находящихся как в музеях, так и в частных коллекциях и зачастую недоступных для широкого зрителя.