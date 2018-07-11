В Петербурге открывается международный музыкальный фестиваль-конкурс имени Георга Отса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Второй международный музыкальный фестиваль-конкурс имени Георга Отса начнется в среду в Петербурге, где родился оперный певец (1920 - 1975). Праздник откроется во Дворце Белосельских-Белозерских на Невском проспекте концертом "Опера Виват!" при участии солистов музыкальных театров Петербурга.

Будут исполнены арии из опер и классических оперетт, в том числе из репертуара народного артиста СССР Георга Отса, имя которого получил вокальный смотр, учрежденный в минувшем году. Как сообщили ТАСС в оргкомитете смотра, к прослушиванию допущено 77 соискателей из девяти стран - Азербайджана, Белоруссии, Германии, Казахстана, Польши, России, Украины, Эквадора и Эстонии. "Наша цель - приоткрыть для участников конкурса двери в ведущие оперные театры Европы. И только от самих конкурсантов зависит, смогут ли они туда войти", - отметила художественный руководитель конкурса Зоя Туманова-Родман.

На приглашение принять участие в работе жюри откликнулись музыкальные деятели из Австрии, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, Эстонии. Жюри возглавил итальянский специалист Лука Тарджетти, оперный агент из агентства "InArt Management". Эстонию, с которой был биографически и творчески связан Отс, представляет в жюри музыкальный руководитель и главный дирижер театра "Ванемуйне" Пауль Мяги (Тарту).

Участие в конкурсе дает молодым талантам шанс получить предложения дальнейшего трудоустройства от профессионального жюри. Участвовать в конкурсе могут вокалисты в возрасте от 20 до 38 лет. Обладателя гран-при ждет денежная премия в €5 тыс. Первая, вторая и третья премии составят соответственно €3 тыс., €1,5 тыс. и €1 тыс.

"В преддверии празднования 100-летней годовщины со дня рождения великого певца Георга Отса считаю начинание Зои Тумановой-Родман - организацию вокального конкурса - большим делом и всячески поддерживаю, а также желаю успеха участникам конкурса", - написала в своем приветствии к организаторам и участникам конкурса сестра выдающегося певца - Марет Отс-Пурде.

Конкурс пройдет в три тура при свободном посещении зрителей и завершится 17 июля в Театре "Мюзик-Холл", где финалисты выступят в сопровождении симфонического оркестра под управлением художественного руководителя театра Фабио Мастранджело. Помимо конкурсной программы участников ждут мастер-классы, профессиональное общение с членами жюри.

О Георге Отсе

Обладатель лирического баритона Георг Отс был одинаково хорош и в опере, и в оперетте, и на концертной эстраде. Особую популярность среди современников ему принесла роль Мистера Икс в фильме "Мистер Икс" (СССР, 1958) - экранизации оперетты Имре Кальмана "Принцесса цирка".

Певец был лауреатом двух Сталинских и одной Государственной премии СССР. В 2014 году Георгу Отсу была посмертно присуждена в категории "Память" международная премия "Балтийская звезда" - за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона.