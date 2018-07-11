НОВОСИБИРСК, 11 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Балет Парижской Национальной оперы открывает "исторические гастроли" в Новосибирске, которые пройдут в среду и четверг на сцене Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Так оценил предстоящие выступления парижской труппы в беседе с ТАСС художественный руководитель НОВАТ Владимир Кехман.

"Нас ждут поистине исторические гастроли легендарной труппы, которая представит четыре одноактных балета, созданных ведущими современными хореографами, - сказал Кехман. - Новосибирцы увидят эстетскую балетную программу парижан, интерес к которой, я думаю, еще больше подогрела победа сборной Франции над командой Бельгии за выход в полуфинал на чемпионате мира по футболу".

"Матч, который новосибирцы смотрели по телевидению, состоялся как раз накануне открытия гастролей, уверен, что зрители с таким же интересом будут смотреть на нашей сцене и известный всему миру балет Парижской оперы", - отметил Кехман. Он подчеркнул, что все билеты на два гастрольных дня проданы. "Общая сумма выручки составила 7 млн рублей. Больше мы заработали только за выступления Большого театра, тогда выручка составила 9 млн рублей, это - рекорд", - уточнил глава НОВАТ.

"Историческим событием" назвал приезд балета Парижской оперы в Новосибирск и худрук балетной труппы НОВАТ, заслуженный артист Украины Денис Матвиенко. "Сам факт приезда легендарной труппы в Новосибирск уже выдающееся событие", - сказал ТАСС Матвиенко.

"Программа, которую привезли парижане, меня потрясла, - признался Матвиенко. - Я смотрел генеральную репетицию и испытал массу эмоций, а в какие-то моменты у меня даже перехватывало дыхание".

Артист рассказал, что в его карьере было два сильнейших впечатления. "Это, когда я первый раз выступал на сцене Большого театра в Москве, и еще, когда в 2007 году танцевал в "Дон Кихоте" на сцене Парижской оперы, а моей партнершей была Орели Дюпон, звезда французского балета, а ныне руководитель балетной труппы Парижской оперы, которая в этом качестве и приехала сейчас в Новосибирск". "Пресс-конференция Орели Дюпон, которая состоится сегодня в НОВАТ, станет прологом гастролей возглавляемой ею труппы", - заключил Матвиенко.

Программа гастролей

Гастроли балета Парижской Национальной оперы пройдут два вечера подряд - 11 и 12 июля - на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

В программу вечера вошло четыре одноактных балета, созданных современными хореографами. Это - "Три гносианы" Ханса ван Манена, "Фавн" Сиди Ларби Шеркауи, "Искусство не смотреть назад" Хофеша Шехтера и "Канон Времена года" Кристал Пайт.

В гастрольных спектаклях примут участие звезды парижской труппы Валентина Коласант, Лора Эке, Людмила Пальеро, Алис Ренаван, примы Ева Гринштайн, Ханна О'Нил, Мюриель Зюсперргю, премьеры Франсуа Алю, Алессио Карбоне, Венсан Шайе, Флориан Маньене.

Гастроли балета Парижской Национальной оперы в НОВАТ организованы при поддержке Министерства культуры и Министерства финансов РФ.