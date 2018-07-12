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Премьера спектакля о блокадном Ленинграде пройдет в Москве

Культура
12 июля, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Показы в Театре.doc состоятся 14 и 15 июля

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московская премьера спектакля о блокадном Ленинграде "67/871" немецкого режиссера Эберхарда Келера пройдет в Театре.doc. Спектакль поставлен по пьесе бывшего художественного руководителя театра Елены Греминой (1956-2018), основанной на воспоминаниях очевидцев войны.

В основе пьесы Греминой 67 документальных свидетельств о 871 дне ленинградской блокады, которые собрали актеры петербургского Театра Поколений. "Мы этим делом увлеклись, у меня мама блокадница, так что с этим много связано. К тому же, это русско-немецкий коллектив, это стало возможностью попробовать людям двух народов коснуться, разобраться с этой памятью, с этой исторической виной", - рассказал в беседе с ТАСС руководитель Театра Поколений Данила Корогодский.

"Наши актеры в Питере в течении полугода ходили по квартирам, по людям, брали интервью, записывали аудио, видео, собирали этот материал, среди людей, которые еще живы, которые когда-то пережили блокаду", - добавил Корогодский.

Пьеса стала одним из последних драматургических текстов Греминой. "Она это так сочинила, что там стала возникать музыка, какие-то новые смыслы, над формой. Она потрясающий мастер, она сумела сделать нечто особенное, необычное", - поделился Корогодский.

Он отметил, что подобный опыт работы стал особенным не только для него, но и для всего коллектива спектакля. "Время уходит, уходят эти люди, обстоятельства покрываются лаком, туманом. Когда ты хоть чуть-чуть предпринимаешь усилия для того, чтобы это как-то вернуть, это сотрясает на человеческом уровне", - сказал он.

Мировая премьера спектакля состоялась в сентябре 2017 года. Московская премьера пройдет в Театре.doc 14 и 15 июля.

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