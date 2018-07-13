Фестиваль "Оперетта-парк" пройдет в живописных декорациях Гатчинского дворца и парка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Фестиваль "Оперетта-парк" под открытым небом откроется в пятницу и во второй раз пройдет в живописных декорациях Гатчинского дворца и парка. Соавторами этого проекта выступили Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии и Государственный музей-заповедник "Гатчина".

Фестиваль начнется с музыкальной комедией "Бабий бунт" Евгения Птичкина по "Донским рассказам" Михаила Шолохова в постановке народного артиста России Юрия Лаптева. "В Европе давно существует практика проведения различных фестивалей искусств под открытым небом. Мы решили попробовать в нашем непростом климате сделать такой фестиваль в одном из дворцовых парков", - сказал ТАСС генеральный директор театра, заслуженный деятель искусств России Юрий Шварцкопф. Он уверен, что это начинание не только представит искусство оперетты в новом пространстве, но и будет способствовать увеличению потока туристов.

По его словам, под открытым небом "можно показать то, что на сцене никогда не покажешь, - это и живые животные, и джигитовки", и одновременная работа на нескольких площадках. Опыт прошлогоднего фестиваля обернулся еще одним приятным приобретением: музыкальная комедия "Свадьба в Малиновке" Бориса Александрова, поставленная специально для фестиваля "Оперетта-парк", имела такой успех, что театр перенес спектакль на основную сцену.

Для показа в Гатчине Театр музыкальной комедии подготовил новую версию спектакля по мотивам комедии "Бабий бунт". Постановка обещает стать более зрелищной, обретя масштаб природных "декораций" окружающего площадку парка. В спектакле примут участие настоящие казаки, верховые и трюковые лошади, а также обязательные обитатели казачьих хуторов - козы, куры, собаки.

Классика и гала-программа

В субботу на фестивале будет показана музыкальная фантазия на тему оперетты Имре Кальмана "Сильва". "Работая над постановкой, мы ориентировались на оригинальный немецкий вариант оперетты 1915 года, который соединили с редакцией 1938 года, сделанной в Ленинградском театре музыкальной комедии Николаем Янетом", - рассказала режиссер-постановщик Анна Осипенко.

Фестиваль завершиться в воскресенье международным гала-концертом оперетты. В нем примут участие солисты Будапештского театра оперетты Жолт Хомоннаи, Аннамари Данч, Петер Лаки, Энике Леваи, польский артист Рафаль Бартмински, а также ведущие солисты Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии в сопровождении оркестра театра. Зарубежные участники исполнят фрагменты из оперетт Имре Кальмана и Франца Легара. В программе будет разнообразно представлено музыкальное наследие короля вальсов Иоганна Штрауса.

"В гала-концерте мы соединили шлягеры с номерами, давно не звучавшими в театре, и постарались создать своего рода антологию музыки Штрауса", - представил эту часть программы главный дирижер театра, заслуженный артист России Андрей Алексеев.

Для фестиваля в виде амфитеатра сооружена сцена, насчитывающая около двух тыс. мест. Благодаря трансляции всего происходящего на большие видеоэкраны, обрамляющие сцену, даже зрители самых дальних рядов смогут разглядеть детали происходящего у стен дворца. Спектакли фестиваля рекомендованы для семейного просмотра. Администрация советует зрителям на случай неблагоприятной погоды прихватить с собой зонтики и дождевики, поскольку праздник состоится при любой погоде.