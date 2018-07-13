Онлайн-кассы заработают во всех музеях департамента культуры Москвы к 2019 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Онлайн-кассы появятся во всех музеях, подведомственных столичному департаменту культуры к 2019 году. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэрии Москвы.

"С начала года сервис онлайн-продажи билетов на выставки и посещение экспозиций появился более чем в 20 музеях департамента культуры Москвы. К 2019 году онлайн- кассы заработают во всех городских музеях", - говорится в сообщении.

С 2018 года купить билет онлайн можно в 24 подведомственных департаменту музея. Среди них - Музей Москвы, Центральный выставочный зал "Манеж", Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Государственный музей А.С. Пушкина, Дом-музей Марины Цветаевой и Государственный музей- заповедник "Царицыно".

С полным списком музеев, билет в которые доступен для покупки онлайн, можно ознакомиться на сайте мэрии. В мэрии напомнили, что электронный билет действует в течение 30 дней со дня покупки.