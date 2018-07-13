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Мединскому вручили премию им. Валентина Пикуля за книгу "Стена"

Системные разделы Миграция Культура
13 июля, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Вдова писателя отметила, что министр культуры многое сделал для Валентина Пикуля, и выразила надежду на то, что так будет продолжаться и впредь

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский удостоен литературной премии имени Валентина Пикуля за книгу "Стена" и бережное отношение к наследию этого писателя. Вручение состоялось в малом зале Министерства культуры в пятницу, в день 90-летия со дня рождения Пикуля.

Международная премия им. В. С. Пикуля учреждена с целью увековечения памяти писателя и поощрения литераторов, сохраняющих, развивающих и обогащающих традиции, заложенные им в отечественной исторической и героико-патриотической литературе. Итоги работы и решение наградной комиссии оглашаются в день рождения писателя - 13 июля.

"Это честь для нас награждать вас не как министра, а как писателя, как человека, который заботится о наследии Пикуля", - сказал председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, вручая премию. В свою очередь, вдова писателя Антонина Пикуль отметила, что министр многое сделал для Валентина Пикуля, и выразила надежду на то, что так будет продолжаться и впредь.

Приключенческий роман "Стена", основанный на исторических событиях в России в XVII веке, Мединский написал в 2011 году. В нем рассказано об осаде польским войском под командованием короля Сигизмунда III города Смоленска в 1609-1611 годах. Книга появилась в продаже в 2012 году и разошлась тиражом около 100 тыс. экземпляров.

Лауреатами премии также стали Канта Ибрагимов - за роман-исследование "Академик Петр Захаров" и Юрий Лощиц - за роман в серии ЖЗЛ "Дмитрий Донской" и другие исторические романы, продолжающие традиции Пикуля.

О премии

Премия присуждается ежегодно с 2005 года в трех номинациях: "Художественные произведения (романы, повести, рассказы)", "Публицистические и научно-популярные произведения", "За большой вклад в развитие и пропаганду исторической и героико-патриотической литературы".

Лауреатами награды в разное время становились путешественник Федор Конюхов, писатель-фронтовик Михаил Годенко, главком ВМФ в 2005-2007 годах, адмирал Владимир Масорин, доктор исторических наук Александр Боганов, писатель Николай Коняев, писатели-маринисты Владимир Шигин и Николай Черкашин, Евгений Анташкевич, Сергей Михеенков и другие.

Учредителями премии выступают Союз писателей России, ВМФ РФ, издательство "Вече". В этому году вручение состоялось в 14-ый раз.

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Персоны
Конюхов, Федор Филиппович Мединский, Владимир Ростиславович
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