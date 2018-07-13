Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 20 тыс. редчайших экспонатов представлено в новом музее "Собрание" на Солянке

Культура
13 июля, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Для широкой публики музей откроется к осени 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Одна из крупнейших частных коллекций мирового культурного значения, собранная российским коллекционером и предпринимателем Давидом Якобашвили, будет представлена в открывшемся в пятницу частном музее "Собрание" в историческом здании на Солянке у Яузских Ворот, передает корреспондент ТАСС.

"Наконец-то свершилось то, чем мы занимались последние 18 лет", - сказал основатель музея Давид Якобашвили. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец зачитала приветствие от председателя правительства Дмитрия Медведева. "В этом музее посетители смогут не только увидеть прекрасные произведения искусства, но и услышать музыку великих композиторов. Уверен, что "Собрание" станет местом притяжения для всех ценителей искусства", - сказала она.

В здании музея - четыре экспозиционных этажа, реставрационный центр, студии фото, видео- и аудиозаписи. В фонде музея более 20 тыс. экспонатов, среди них музыкальные инструменты и механические редкости, в том числе музыкальные шкатулки, механические поющие птички, органы, оркестрионы, шарманки, механические пианино и рояли, граммофоны и фонографы, аккордеоны, автоматоны. Тема музыкальной механики связывает все площадки музея.

В разделе декоративно-прикладного искусства - русское и западноевропейское художественное стекло и керамика, русский и западноевропейский художественный металл, скульптурные произведения мастеров-камнерезов. Отдельный раздел посвящен русской эмали, в котором собраны произведения конца XVII начала XX века, представляющие разнообразную технику эмали: выемчатую, перегородчатую, расписную, витражную. В разделе ювелирного искусства - украшения, драгоценные табакерки и портсигары.

Ожидается, что для широкой публики музей откроется к осени 2018 года. Предполагается, что вход в музей будет бесплатным. Помимо постоянной экспозиции на площадке музея будут проводиться различные тематические и образовательные программы, музыкальные вечера, лекции о создании механизмов, мастер-классы по работе с техникой.

С чего все начиналось

История музея началась в 2000 году, когда российский бизнесмен Давид Якобашвили приобрел 460 самоиграющих музыкальных инструментов у своего шведского коллеги - предпринимателя Билла Линдвалла. После приобретения коллекции Линдвалла. Помимо музыкальной механики, его коллекция активно пополнялась предметами ювелирного и декоративно-прикладного искусства, антикварными часами, старинными картами и фотографиями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа
2
Владимир Этуш попал в больницу
3
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
4
Полиция возбудила дело после избиения польского дипломата в самолете
5
США выдвинули обвинения 12 предполагаемым военным разведчикам из России по делу Мюллера
6
Британская полиция нашла в доме отравившегося в Эймсбери бутылку со следами "Новичка"
7
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!