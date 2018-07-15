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Guardian: в Уэльсе нашли потерянный сценарий Стэнли Кубрика

Культура
15 июля, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Сценарий по новелле Стефана Цвейга "Жгучая тайна" был написан в 1956 году, сообщает газета

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Стэнли Кубрик

Стэнли Кубрик

© AP Photo

ТАСС, 15 июля. Пропавший сценарий по новелле Стефана Цвейга "Жгучая тайна" (Burning Secret, 1913), написанный Стэнли Кубриком в 1956 году, обнаружили в Бангорском университете в Уэльсе. Об этом в воскресенье сообщает газета The Guardian.

"Я не мог поверить. Это невероятно. Все думали, что он [сценарий] потерян навсегда", - приводит газета слова профессора кинематографии Нэтана Абрамса, который обнаружил работу режиссера.

Отмечается, что Кубрик работал над "Жгучей тайной" совместно с американским писателем Колдером Уиллингэмом, с которым продолжил сотрудничество над работой "Тропы славы" (Paths of Glory, 1957).

По информации газеты, сценарий практически закончен и готов для съемок.

Стэнли Кубрик - один из самых известных режиссеров американского и британского кинематографа второй половины XX века. За всю свою карьеру он снял более десятка фильмов в разных жанрах. Среди его знаменитых работ - такие киноленты, как "2001 год: Космическая одиссея" (2001: A Space Odyssey, 1968), "Цельнометаллическая оболочка" (Full Metal Jacket, 1987), "Лолита" (Lolita, 1962), "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1963).

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