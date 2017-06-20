МЧС предупредило о грозе с дождем и усилении ветра ночью во Владимирской области

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Грозовой дождь и усиление ветра до 20 метров в секунду ожидается ближайшей ночью во Владимире и области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
"По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 21 июня с сохранением на утро во Владимире и по области ожидается гроза с дождем, усиление ветра, порывы 15-20 м/с", - сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.
Спасатели предупредили, что во время непогоды возможно отключение электроснабжения населенных пунктов, обрушение слабо укрепленных рекламных щитов, падение старых деревьев и автомобильные аварии.
Сотрудники МЧС просят жителей Владимирской области по возможности не выходить на улицу и не оставлять автомобили под рекламными щитами и деревьями.