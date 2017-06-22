Спасатели из России и Казахстана провели учения по ликвидации природных пожаров

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Ликвидацию условного природного пожара отработали зауральские пожарные совместно с коллегами из Тюменской области и сотрудниками Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Кроме профессиональных пожарных в учениях приняли участие и добровольные противопожарные формирования. "Проведенные учения получили заслуженную положительную оценку. В них приняли участие более 130 человек из числа противопожарных формирований, лесного хозяйства, служб пожаротушения, полицейских, медиков и 32 единицы техники", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, российские пожарные представили вниманию казахстанских коллег новейшие образцы техники, которые находятся на вооружении МЧС России: беспилотные летательные аппараты, технику по разведке пожаров, средства мониторинга и пожаротушения.

"За последние пять лет чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, на приграничных территориях России и Казахстана не было. В каждом субъекте осуществляется необходимое, а главное эффективное взаимодействие. Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области ежедневно обменивается оперативной информацией с коллегами из сопредельных территорий. Уже на протяжении 10 лет пожарные из Курганской области принимают участие в подобных учениях", - сообщил заместитель начальника областного главка МЧС Алексей Ткачев, подводя итоги учений.