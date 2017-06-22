Более 3,5 тыс. пожарных и спасателей обеспечат безопасность выпускных в Московской области

Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на РоссиюПолитика 22 июня, 19:33
Пресс-служба МОК подтвердила слова Баха о возможных санкциях против российского спортаСпорт 22 июня, 19:21
Путин назвал стартующий Московский кинофестиваль знаковым событием в культурной жизни РФКультура 22 июня, 19:19
Шарапова примет участие в командном турнире World Team TennisСпорт 22 июня, 19:04
МИД РФ: решение Польши о сносе памятников является позорным глумлением над памятью павшихПолитика 22 июня, 18:50
Источник: в Ижевске задержан и.о. вице-премьера УдмуртииПроисшествия 22 июня, 18:45
Мутко призвал доверять Черчесову на посту главного тренера сборной РоссииСпорт 22 июня, 18:44
"Система" предложила "Роснефти" оценить реорганизацию "Башнефти" во внесудебном порядкеЭкономика и бизнес 22 июня, 18:36
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендереАрмия и ОПК 22 июня, 18:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. пожарных, спасателей и порядка 1,2 тыс. единиц спецтехники будут дежурить во время проведения выпускных вечеров на территории Московской области 23 июня. Все площадки, на которых будет запускаться пиротехника и салют поставлены на учет МЧС, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
"В день празднования выпускных вечеров сотрудники МЧС России по Московской области, ГКУ МО "Мособлпожспас", волонтеры и представители добровольной пожарной охраны будут дежурить на объектах, задействованных в проведении торжественных мероприятий, с самого утра и до окончания мероприятий", - сообщили в пресс-службе.
Пожарные инспекторы заранее провели во всех школах, задействованных в проведении выпускных, дополнительные противопожарные обследования и инструктажи по пожарной безопасности со школьниками и преподавателями, отметили в аппарате зампреда правительства.
Помимо отдельных выпускных в школах в этом году впервые в Подмосковье пройдет общеобластной выпускной в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" в Одинцовском районе. Участие в этом массовом мероприятии подтвердили около 21 тыс. выпускников, более 2 тыс. родителей, и около 1,6 тыс. педагогов. Дежурные и спасатели будут дежурить на этом объекте также с утра до окончания мероприятия, отметили в пресс-службе.
Общеобластной выпускной пройдет под девизом "Взлетай!" в космической тематике.