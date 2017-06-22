Более 3,5 тыс. пожарных и спасателей обеспечат безопасность выпускных в Московской области

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. пожарных, спасателей и порядка 1,2 тыс. единиц спецтехники будут дежурить во время проведения выпускных вечеров на территории Московской области 23 июня. Все площадки, на которых будет запускаться пиротехника и салют поставлены на учет МЧС, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В день празднования выпускных вечеров сотрудники МЧС России по Московской области, ГКУ МО "Мособлпожспас", волонтеры и представители добровольной пожарной охраны будут дежурить на объектах, задействованных в проведении торжественных мероприятий, с самого утра и до окончания мероприятий", - сообщили в пресс-службе.

Пожарные инспекторы заранее провели во всех школах, задействованных в проведении выпускных, дополнительные противопожарные обследования и инструктажи по пожарной безопасности со школьниками и преподавателями, отметили в аппарате зампреда правительства.

Помимо отдельных выпускных в школах в этом году впервые в Подмосковье пройдет общеобластной выпускной в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" в Одинцовском районе. Участие в этом массовом мероприятии подтвердили около 21 тыс. выпускников, более 2 тыс. родителей, и около 1,6 тыс. педагогов. Дежурные и спасатели будут дежурить на этом объекте также с утра до окончания мероприятия, отметили в пресс-службе.

Общеобластной выпускной пройдет под девизом "Взлетай!" в космической тематике.