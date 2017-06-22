МЧС провело профилактическую акцию по безопасности для школьников в Белгородской области

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России провели профилактическую акцию "Лето без опасности" для школьников поселка Дубовое в Белгородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.

"Во Дворце культуры поселка Дубовое Белгородского района прошла профилактическая акция под названием "Лето без опасности". Ее организаторами выступили сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области, работники Белгородского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) и Дубовского Дворца культуры. Акцию провели для учащихся 3-7 классов Дубовской школы", - сказал сотрудник пресс-службы.

Специалисты ознакомили детей с работой пожарных и спасателей, продемонстрировали технику МЧС и напомнили основные правила безопасности.

"В честь Года гражданской обороны, проходящего в МЧС России в 2017 году, мальчишкам и девчонкам рассказали об истории развития Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также об истории становления Главного управления МЧС России по Белгородской области. Затем для всех присутствующих разыгралось настоящее представление: работники Дворца культуры в игровой форме обучили мальчишек и девчонок основным правилам поведения в случае чрезвычайных ситуаций, также дети приняли участие в интерактивных играх, исполняли песни и разгадывали загадки на тему безопасности жизнедеятельности", - рассказал представитель регионального МЧС.

"После окончания представления в зрительном зале Дворца Культуры в учебных целях сработала пожарная сигнализация, и дети, незамедлительно покинув помещение, вышли на площадку перед зданием", - сообщили в пресс-службе.

"Еще одним интересным практическим заданием для участников стала возможность затушить условный пожар на клумбе из настоящего огнетушителя. О том, в каких случаях и как правильно его использовать детям рассказала работник Белгородского регионального отделения ВДПО Антонина Шевцова", - сказал сотрудник пресс-службы.

В конце акции детям раздали памятки и брошюры с правилами безопасности: "Как действовать в случае пожара", "Предупрежден - значит вооружен", "Огонь и мы", которые актуальны в период летних каникул.