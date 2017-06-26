Введенный из-за ливней режим ЧС в Алагирском районе Северной Осетии снят

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ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации снят в Алагирском районе Северной Осетии, сообщили в понедельник в ГУ МЧС по республике.
Режим ЧС был введен 20 июня из-за ливней. Более 6 тыс. человек в Северной Осетии остались без света из- за подмыва опор ЛЭП. Из поселка Верхний Бирагзанг, отрезанного от других населенных пунктов из-за подмыва моста, эвакуированы около 40 человек.
"На территории города Алагир, а также селений Верхний Бирагзанг, Ногкау, Суадаг, Црау с 10:00 26 июня снят режим "чрезвычайная ситуация". Такое решение было принято в связи с нормализацией обстановки и ликвидацией последствий дождевого паводка, отсутствием угрозы жизнедеятельности населения и окончанием проведения аварийно- восстановительных работ в Алагирском районе", - говорится в сообщении.
Около 30 домов подтоплено в станице Змейская Кировского района Северной Осетии. В настоящее время электроэнергия и мосты восстановлены в пострадавших от ливней селах республики, без газа остаются три населенных пункта.