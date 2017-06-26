В Свердловской области найдены потерявшиеся бабушка с внуком

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС, полиции и работники службы спасения Свердловской области нашли бабушку с внуком, потерявшихся в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.
Пожилая женщина с ребенком пропали в районе деревни Отевка, откуда последний раз выходили на связь.
К поискам были привлечены сотрудники 273-й пожарно-спасательной части, службы спасения Свердловской области, полиция с кинологическими расчетами и добровольцы.
"Бабушка и внук найдены участниками поисково-спасательной операции в шести километрах от деревни Отевка. Потерявшихся обнаружил сотрудник полиции в домике на пасеке", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
За пенсионеркой с ребенком уже выехали родственники из Екатеринбурга.
Всего в поисковой операции были задействованы более 60 человек.