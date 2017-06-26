В Свердловской области найдены потерявшиеся бабушка с внуком

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС, полиции и работники службы спасения Свердловской области нашли бабушку с внуком, потерявшихся в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

Пожилая женщина с ребенком пропали в районе деревни Отевка, откуда последний раз выходили на связь.

К поискам были привлечены сотрудники 273-й пожарно-спасательной части, службы спасения Свердловской области, полиция с кинологическими расчетами и добровольцы.

"Бабушка и внук найдены участниками поисково-спасательной операции в шести километрах от деревни Отевка. Потерявшихся обнаружил сотрудник полиции в домике на пасеке", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

За пенсионеркой с ребенком уже выехали родственники из Екатеринбурга.

Всего в поисковой операции были задействованы более 60 человек.