Карельские спасатели провели рейд по проверке маломерных судов

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Спасатели проверили в Карелии маломерные суда. Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, по итогам мероприятия инспекторы выявили четыре нарушения.
По данным главка, на акватории Онежского озера сотрудниками группы патрульной службы Государственной инспекции по маломерным судам совместно с инспекторами рыбоохраны проведены контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению судоводителями маломерных судов правил безопасности на воде и выполнения требований законодательства по охране водных биологических ресурсов.
"За время мероприятий проверено 17 маломерных судов. В ходе проверок с судоводителями и пассажирами проводились беседы по правилам безопасности на водоемах и соблюдению правил лова рыбы. По итогам мероприятия инспекторами ГИМС были выявлены четыре нарушения правил пользования маломерными судами. Сотрудниками рыбоохраны выявлено 17 нарушений правил рыболовства", - сказали в пресс-службе.