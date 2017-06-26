Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карельские спасатели провели рейд по проверке маломерных судов

Общество Безопасная жизнь
26 июня, 17:38 UTC+3

В ходе проверок на акватории Онежского озера с судоводителями и пассажирами проводились беседы по соблюдению правил безопасности на воде

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Спасатели проверили в Карелии маломерные суда. Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, по итогам мероприятия инспекторы выявили четыре нарушения.

По данным главка, на акватории Онежского озера сотрудниками группы патрульной службы Государственной инспекции по маломерным судам совместно с инспекторами рыбоохраны проведены контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению судоводителями маломерных судов правил безопасности на воде и выполнения требований законодательства по охране водных биологических ресурсов.

"За время мероприятий проверено 17 маломерных судов. В ходе проверок с судоводителями и пассажирами проводились беседы по правилам безопасности на водоемах и соблюдению правил лова рыбы. По итогам мероприятия инспекторами ГИМС были выявлены четыре нарушения правил пользования маломерными судами. Сотрудниками рыбоохраны выявлено 17 нарушений правил рыболовства", - сказали в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
10
Выпускники Петербурга и других городов празднуют окончание школы на "Алых парусах"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбивший женщину с ребенком на юго-востоке Москвы полицейский уволен
2
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
3
В Свердловской области найдены потерявшиеся бабушка с внуком
4
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву нацбезопасности
5
Владимир Этуш госпитализирован в НИИ им. Склифосовского
6
Выдававшая себя за сирийцев семья из Украины подала в суд на немецкую миграционную службу
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама