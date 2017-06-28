Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемпионат по пожарно-прикладному спорту начался на Дальнем Востоке

Общество Безопасная жизнь
28 июня, 13:53 UTC+3

В соревнованиях участвуют 10 команд

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Чемпионат Дальневосточного федерального округа по пожарно-прикладному спорту стартовал во Владивостоке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"28 июня во Владивостоке на стадионе "Динамо" состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Дальневосточного федерального округа по пожарно-прикладному спорту. В соревнованиях принимают участие 10 команд", - сказал сотрудник пресс-службы.

В числе организаторов мероприятия - ГУ МЧС России по Приморскому краю, Всероссийское добровольное пожарное общество, Приморское отделение Всероссийской общественной организации "Федерация пожарно-прикладного спорта России".

28 июня командам предстоит продемонстрировать свои умения и навыки в пожарной эстафете 4 по 100 и подъеме по штурмовой лестнице в окно четырехэтажной учебной башни, 29 июня состоятся соревнования по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями, 30 июня спортсмены продемонстрируют навыки боевого развертывания.

Боевое развертывание - действия личного состава по приведению прибывших к месту вызова пожарных машин в состояние готовности к выполнению боевых задач по тушению пожаров.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: антироссийские санкции ЕС не достигли поставленных целей
2
СМИ: в Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ
3
Песков, комментируя памятную доску Сталину в МГЮА, призвал адекватно относиться к истории
4
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
5
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
6
Украинский офицер продал ЛНР данные о составе штаба силовой операции
7
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
Темы дня
Загрузка...
Реклама