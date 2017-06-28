Чемпионат по пожарно-прикладному спорту начался на Дальнем Востоке

Хоккеист московского "Динамо" Дугин с 1 июля станет неограниченно свободным агентомСпорт 28 июня, 15:24
Парниковый эффект: климат меняется, споры не стихаютОбщество 28 июня, 15:11
Инфантино посетит полуфинал Кубка конфедераций между командами Португалии и Чили в КазаниСпорт 28 июня, 15:10
Россиянин Артамонов завоевал серебро ЧМ по тхэквондо в весе до 58 кгСпорт 28 июня, 15:03
Российский шорт-трекист Мигунов намерен сменить спортивное гражданствоСпорт 28 июня, 15:01
Сборную дельфинов-футболистов подготовят в Сочи к чемпионату мира 2018 годаСпорт 28 июня, 15:01
Каир призвал СБ ООН зафиксировать в документах поддержку Катаром боевиков в ЛивииМеждународная панорама 28 июня, 14:59
СМИ: в Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУМеждународная панорама 28 июня, 14:53
Праправнук Александра III сравнил ленту "Матильда" с мультфильмом "Анастасия"Культура 28 июня, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Чемпионат Дальневосточного федерального округа по пожарно-прикладному спорту стартовал во Владивостоке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
"28 июня во Владивостоке на стадионе "Динамо" состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Дальневосточного федерального округа по пожарно-прикладному спорту. В соревнованиях принимают участие 10 команд", - сказал сотрудник пресс-службы.
В числе организаторов мероприятия - ГУ МЧС России по Приморскому краю, Всероссийское добровольное пожарное общество, Приморское отделение Всероссийской общественной организации "Федерация пожарно-прикладного спорта России".
28 июня командам предстоит продемонстрировать свои умения и навыки в пожарной эстафете 4 по 100 и подъеме по штурмовой лестнице в окно четырехэтажной учебной башни, 29 июня состоятся соревнования по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями, 30 июня спортсмены продемонстрируют навыки боевого развертывания.
Боевое развертывание - действия личного состава по приведению прибывших к месту вызова пожарных машин в состояние готовности к выполнению боевых задач по тушению пожаров.