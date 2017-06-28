Чемпионат по пожарно-прикладному спорту начался на Дальнем Востоке

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Чемпионат Дальневосточного федерального округа по пожарно-прикладному спорту стартовал во Владивостоке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"28 июня во Владивостоке на стадионе "Динамо" состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Дальневосточного федерального округа по пожарно-прикладному спорту. В соревнованиях принимают участие 10 команд", - сказал сотрудник пресс-службы.

В числе организаторов мероприятия - ГУ МЧС России по Приморскому краю, Всероссийское добровольное пожарное общество, Приморское отделение Всероссийской общественной организации "Федерация пожарно-прикладного спорта России".

28 июня командам предстоит продемонстрировать свои умения и навыки в пожарной эстафете 4 по 100 и подъеме по штурмовой лестнице в окно четырехэтажной учебной башни, 29 июня состоятся соревнования по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями, 30 июня спортсмены продемонстрируют навыки боевого развертывания.

Боевое развертывание - действия личного состава по приведению прибывших к месту вызова пожарных машин в состояние готовности к выполнению боевых задач по тушению пожаров.