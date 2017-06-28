Грозы и ветер ожидаются в Удмуртии в ближайшие часы

Хоккеист московского "Динамо" Дугин с 1 июля станет неограниченно свободным агентомСпорт 28 июня, 15:24
Парниковый эффект: климат меняется, споры не стихаютОбщество 28 июня, 15:11
Инфантино посетит полуфинал Кубка конфедераций между командами Португалии и Чили в КазаниСпорт 28 июня, 15:10
Россиянин Артамонов завоевал серебро ЧМ по тхэквондо в весе до 58 кгСпорт 28 июня, 15:03
Российский шорт-трекист Мигунов намерен сменить спортивное гражданствоСпорт 28 июня, 15:01
Сборную дельфинов-футболистов подготовят в Сочи к чемпионату мира 2018 годаСпорт 28 июня, 15:01
Каир призвал СБ ООН зафиксировать в документах поддержку Катаром боевиков в ЛивииМеждународная панорама 28 июня, 14:59
СМИ: в Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУМеждународная панорама 28 июня, 14:53
Праправнук Александра III сравнил ленту "Матильда" с мультфильмом "Анастасия"Культура 28 июня, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Грозы и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Удмуртии в ближайшее время, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.
"В ближайший час с сохранением до 19:00 по республике ожидаются грозы, усиление юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он подчеркнул, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.
"Населению рекомендуется воздержаться от поездок и прогулок, в помещениях закрыть оконные рамы и форточки, подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии, по возможности отключить бытовую технику от сети питания", - сказал представитель МЧС.
Автовладельцам в непогоду следует правильно выбирать места для парковки автомобилей и соблюдать скоростной режим.