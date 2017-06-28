Грозы и ветер ожидаются в Удмуртии в ближайшие часы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Грозы и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Удмуртии в ближайшее время, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.

"В ближайший час с сохранением до 19:00 по республике ожидаются грозы, усиление юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

"Населению рекомендуется воздержаться от поездок и прогулок, в помещениях закрыть оконные рамы и форточки, подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии, по возможности отключить бытовую технику от сети питания", - сказал представитель МЧС.

Автовладельцам в непогоду следует правильно выбирать места для парковки автомобилей и соблюдать скоростной режим.