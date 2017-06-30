МЧС: более 40 тысяч человек ликвидируют последствия циклона в ЦФО

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Последствия грозы с проливным дождем в регионах Центрального федерального округа ликвидируют более 40 тыс. человек - специалистов различных министерств, ведомств и служб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС.

"К ликвидации последствий циклона привлечены более 40 тыс. человек, задействовано свыше 14 тыс. единиц техники. От МЧС России последствия стихии ликвидируют свыше 5,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Под влияние атмосферных фронтов попадают Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области.

"Заранее силы МЧС России в этих регионах, как и аэромобильные группировки Центрального регионального центра МЧС, были приведены в режим повышенной готовности, развернуты штабы по контролю за обстановкой, проверена готовность резервных источников электропитания, увеличена группировка аварийно-спасательных подразделений и энергетических служб, находящихся на дежурстве", - рассказали в ЦРЦ.

В наибольшей степени от стихии пострадали Московская и Калужская области. В Подмосковье от удара молнии погиб один человек, сообщили ТАСС в Минздраве Подмосковья. В Тульской и Калужской областях были зафиксированы отключения энергоснабжения.

Центральный региональный центр МЧС России рекомендует населению по возможности не покидать свои дома, избегать нахождения рядом с широкоформатными и слабо укрепленными конструкциями, кровлей зданий и деревьями.