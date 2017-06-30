МЧС патрулирует несанкционированные места отдыха на водоемах в Красноярском крае

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС выявляют несанкционированные места для отдыха на водоемах в Красноярском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В рамках акции "Вода - безопасная территория" в районах и городах края проводятся патрулирования, в которых принимают участие сотрудники инспекции по маломерным судам, полиции, спасатели краевого учреждения "Спасатель", работники органов охраны биологических ресурсов, а также представители ряда других организаций. За прошедшие сутки была организована работа 103 патрульных групп", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, патрули выявляют несанкционированные места отдыха людей на водоемах и проводят с отдыхающими профилактические беседы, а также организовали установку аншлагов, запрещающих купание. "Также особое внимание уделялось соблюдению правил безопасности на реках и озерах владельцами катеров, гидроциклов и моторных лодок, у которых проверялось наличие необходимых документов", - сказал он.

Он подчеркнул, что жителям рекомендуется купаться только в специально оборудованных местах.