Сотрудники МЧС и ГИБДД провели совместную профилактическую акцию в Мурманской области

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Представители МЧС и ГИБДД провели ежегодную профилактическую акцию "Безопасная дорога в отпуск" в Мурманской области. Об этом сообщили в Северо-Западном региональном центре (СЗРЦ) МЧС.
"Сотрудники УГИБДД УМВД России по Мурманской области и Главного управления МЧС России по Мурманской области провели ежегодную совместную акцию "Безопасная дорога в отпуск". На выезде из областного центра сотрудники ГИБДД останавливали автомобили и напоминали автолюбителям правила дорожного движения, а представители регионального МЧС - правила безопасности жизнедеятельности и правила пожарной безопасности в летний период", - сообщили в СЗРЦ.
В первую очередь спасатели и сотрудники УГИБДД обращали внимание на местных жителей, отправляющихся в отпуск на личном автомобиле. Им еще раз напомнили о необходимости тщательной подготовки машины к дальней дороге и о соблюдении правил безопасности.
"Сейчас очень важен вопрос обеспечения противопожарного состояния территорий в течение летнего пожароопасного периода. Северяне выезжают отдохнуть на природу и в отпуск. Мы просим мурманчан быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов", - добавили в СЗРЦ.