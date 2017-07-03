Сотрудники МЧС и ГИБДД провели совместную профилактическую акцию в Мурманской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Представители МЧС и ГИБДД провели ежегодную профилактическую акцию "Безопасная дорога в отпуск" в Мурманской области. Об этом сообщили в Северо-Западном региональном центре (СЗРЦ) МЧС.

"Сотрудники УГИБДД УМВД России по Мурманской области и Главного управления МЧС России по Мурманской области провели ежегодную совместную акцию "Безопасная дорога в отпуск". На выезде из областного центра сотрудники ГИБДД останавливали автомобили и напоминали автолюбителям правила дорожного движения, а представители регионального МЧС - правила безопасности жизнедеятельности и правила пожарной безопасности в летний период", - сообщили в СЗРЦ.

В первую очередь спасатели и сотрудники УГИБДД обращали внимание на местных жителей, отправляющихся в отпуск на личном автомобиле. Им еще раз напомнили о необходимости тщательной подготовки машины к дальней дороге и о соблюдении правил безопасности.

"Сейчас очень важен вопрос обеспечения противопожарного состояния территорий в течение летнего пожароопасного периода. Северяне выезжают отдохнуть на природу и в отпуск. Мы просим мурманчан быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов", - добавили в СЗРЦ.