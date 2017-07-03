Спасатели провели профилактические занятия в детском лагере в Кабардино-Балкарии

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Спасатели из Кабардино-Балкарии провели занятия по безопасности жизнедеятельности в детском оздоровительном лагере "Электроник". Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.
"В период детских каникул в оздоровительных лагерях республики проводятся комплексные надзорно-профилактические мероприятия, в ходе которых проходит обучение детей основам безопасной жизнедеятельности и соблюдению правил пожарной безопасности", - сказали в ГУ МЧС, отметив, что в этот раз занятия прошли в детском оздоровительном лагере "Электроник" в городе Прохладный.
Сотрудники МЧС объяснили детям правила пожарной безопасности, правила поведения в быту и рассказали о безопасном отдыхе на природе. В рамках занятий была проведена пожарная эстафета и интеллектуальные конкурсы на противопожарную тематику. Огнеборцы в свою очередь показали детям оснащение пожарного автомобиля, и продемонстрировали практическую работу с оборудованием.
"Хочется, чтобы каникулы у детей прошли безопасно, и наша задача - предупредить и защитить ребят от многочисленных угроз, обучить их, как правильно вести себя в различных ситуациях, возникающих во время каникул. Такие комплексные профилактические занятия по безопасной жизнедеятельности в детских оздоровительных лагерях и санаториях в период летних каникул мы проводим постоянно", - добавили в ГУ МЧС.