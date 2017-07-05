Сотрудники МЧС спасли двух туристов из Ярославля в горах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Дагестана спасли в горах двух туристов из Ярославля. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Два молодых туриста, уроженцы города Ярославля, Евгений Беляков и Павел Царев, приехав в Дагестан, отправились путешествовать в район Чиркейского водохранилища. В ходе своего маршрута по ущелью заблудились и попали в скальные капканы. Молодые туристы не смогли выбраться самостоятельно, они дозвонились до спасателей МЧС. На место происшествия выехала группа спасателей Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые вызволили пострадавших", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, перед поездкой туристы не зарегистрировались в Дагестанском поисково-спасательном отряде МЧС России. Как сообщил начальник отряда Магомед Джабраилов, спасатели оказали молодым людям также моральную и психологическую помощь.

В ГУ МЧС по Дагестану в целях обеспечения безопасности туристов и отдыхающих, возможности оказания им в случае необходимости своевременной квалифицированной помощи рекомендовали руководителям туристических групп и отдельным туристам регистрировать свои маршруты в Дагестанском поисково-спасательном отряде МЧС.