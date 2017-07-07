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В Крыму обезврежена 500-килограммовая бомба времен Великой Отечественной войны

Общество Безопасная жизнь
7 июля, 16:26 UTC+3

Работы по обезвреживанию бомбы проводились в труднодоступной горной местности под руководством начальника республиканского ГУ МЧС

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/.  Специалисты МЧС России успешно обезвредили 500-килограммовую авиабомбу (SC-500) времен Великой Отечественной войны, которую 6 июля обнаружили в Бахчисарайском районе Крыма. 

Как сообщили ТАСС в республиканском главке МЧС, операция проходила под руководством начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова.

Бомба находилась в труднодоступной горной лесной местности, было крайне опасно перемещать ее на полигон. Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила проводить подрывные работы на месте обнаружения.

"Работы по обезвреживанию авиабомбы проводились с соблюдением максимальных мер безопасности. Сначала ее обложили мешками с песком для уменьшения разлета осколков, только после этого уничтожили. Движение автотранспорта по трассе Симферополь - Севастополь в этот период было ограничено сотрудниками ГИБДД", - рассказали в ГУ МЧС.

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