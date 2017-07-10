На форуме "Территория смыслов" 15 человек получили права на управление маломерными судами

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Четыре участника первой смены и 11 из второй смены на форуме "Территория смыслов на Клязьме - 2017", который проходит во Владимирской области, получили права на управление маломерным судном и гидроциклом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Владимирской области.

На форуме работает консультативный пункт Государственной инспекции по маломерным судам, специалисты которой выдают права на управление.

"Сотрудники регионального МЧС обеспечивают не только безопасность форумчан, но и осуществляют профилактическую и информационно-просветительскую деятельность. Развернуты консультативный пункт ГИМС по аттестации судоводителей, по правилам безопасного поведения на воде, мобильный комплекс информирования населения, а также пункты по обучению мерам пожарной безопасности, обучению альпинистскому делу и выставка пожарно-спасательной техники", - рассказали в пресс-службе.