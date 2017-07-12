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Пучков: в Новгородской области удалось минимизировать потери от дождевого паводка

Общество Безопасная жизнь
12 июля, 16:25 UTC+3 КРЕСТЦЫ область/ 12, июля. /ТАСС

Глава МЧС отметил, что работы по ликвидации последствий стихии возглавил врио губернатора региона Андрей Никитин

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КРЕСТЦЫ /Новгородская область/, 12 июля. /ТАСС/. Потери от проливных дождей, приведших к подтоплению домов в Новгородской области, удалось минимизировать благодаря оперативной и эффективной работе спасателей и региональных структур. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Была проделана большая работа, главное, что не допущена гибель людей. Для такой ситуации потери минимальны", - сказал министр отметив, что все работы по ликвидации последствий стихии возглавлял врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин.

С 30 июня по 8 июля в четырех районах области были подтоплены 172 жилых дома, повреждены 22 участка дорог. В настоящее время в зоне подтопления остаются 36 приусадебных участков. "В целом я положительно оцениваю работу всех служб", - сказал Пучков.

В свою очередь Никитин поблагодарил за помощь МЧС России. "Работа была проделана на высоком уровне, людям была вовремя оказана вся необходимая помощь, а все вопросы решались оперативно", - отметил он.

Пучков также сообщил, что обсудил с главой региона вопросы усиления пожарно-спасательной группировки, а также внедрения новых технологий в области обеспечения безопасности. "Новгородская область стала динамично развивающимся регионом, здесь появляются новые сферы деятельности, что требует усиления всех вопросов безопасности", - сказал министр.

Он сообщил, что в регион будет поставлена новая пожарно-спасательная техника и экипировка. "Также на контроле мы держим вопросы развития ЦУКС Новгородской области, устойчивую работу федеральной трассы М-10, развитие службы "112", - добавил министр. Глава МЧС также наградил особо отличившихся сотрудников медалями "За отвагу на пожаре".

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