Новгородские власти намерены полностью ликвидировать последствия наводнения в 2018 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Последствия масштабного июльского наводнения в Новгородской области могут быть окончательно ликвидированы в 2018 году, сообщил журналистам врио губернатора региона Андрей Никитин.

"Может, это будет и 2018 год, но это не значит, что дороги будут непроезжими. К системному ремонту мы приступим тогда, когда будет финансирование", - сказал Никитин на выездном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством главы МЧС Владимира Пучкова.

По словам Никитина, в ближайшее время завершатся просушка домов и оценка минимального ущерба для инфраструктуры и граждан, а пострадавшим семьям доставят овощи и другие продукты питания взамен пострадавших от воды. Врио главы региона отметил, что намечены также решения давних проблем безопасности от ЧС. "В частности, проведем дноуглубительные работы на реке Холова в Крестецком районе (одном из самых пострадавших - прим. ТАСС), где подтопления приусадебных участков происходят каждую весну", - добавил он.

В ночь с 30 июня на 1 июля в результате обильных осадков (по данным местного гидрометцентра, за три часа выпала двухмесячная норма осадков) вышли из берегов реки в Любытинском, Окуловском, Крестецком и Хвойнинском районах области, было размыто 22 участка дорог. Отрезанными от транспортного сообщения оказались почти полторы сотни населенных пунктов, произошло подтопление 172 домов, в которых проживали 212 человек, 185 приусадебных участков. На территориях трех районов сохраняется режим ЧС, объявленный 1 июля.

Пучков потребовал, чтобы сельские дороги были отремонтированы к 30 августа, оставшаяся часть - в 2018 году. На данный момент все участки сельских и межрайонных дорог пригодны для проезда по временной схеме, уточнили местные власти. По словам представителя правительства региона, предварительная сумма ущерба, нанесенного стихией дорогам региона, составила 704 млн рублей. Более 670 млн рублей потребуется на приведение дорог в нормативное состояние.

Как сообщалось ранее, точную сумму ущерба установит комиссия с участием Росавтодора. Ранее Минтранс РФ сообщил, что готовится решение о выделении дополнительных средств в размере 1,250 млрд рублей региональному дорожному фонду, которые, в том числе, будут направлены на оплату восстановительных работ в районах области.