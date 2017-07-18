Сотрудники МЧС подняли со дна Байкала затонувший у острова Ольхон легкомоторный самолет

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ТАСС, 18 июля. Со дна Байкала поднят легкомоторный самолет Cessna-172R, совершивший жесткую посадку на воду в районе острова Ольхон, сообщили во вторник ТАСС в пресс- службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области.
"Операция по спасению озера Байкал от загрязнения была проведена сегодня силами спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудниками полиции и волонтерами. С помощью специального оборудования из воды был извлечен затонувший самолет Cessna-172R, совершивший жесткую посадку вблизи острова Ольхон 16 июля этого года", - сказал представитель ведомства.
Фюзеляж самолета находился на глубине 3,5 метра. Водолазы закрепили тросы в хвостовой части, затем катер поднял судно с грунта. Под крылья самолета поместили боны из автомобильных камер, далее спасатели отбуксировали его на сушу. "Проделанная работа позволила предотвратить экологическую катастрофу, так как в баках самолета оставалось топливо. За 20 лет моей работы на Байкале впервые пришлось извлекать из озера самолет", - цитируют в пресс-службе спасателя Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Александра Николаева, принимавшего участие в операции.
ЧП произошло 16 июля около 21:30 минут по местному времени в районе острова Ольхон в поселке Хужир Ольхонского района Иркутской области. По предварительным данным, на борту самолета находились пилот и трое пассажиров. Все получили травмы. Двое доставлены в поселковую больницу. Следователи СК начали доследственную проверку по факту происшествия.